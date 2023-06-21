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Литература, которой нет в Сети: как прошел книжный фестиваль в Казани - РИА Новости, 21.06.2023
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Культура
 
13:14 21.06.2023 (обновлено: 13:16 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/literatura-1879373336.html
Литература, которой нет в Сети: как прошел книжный фестиваль в Казани
Литература, которой нет в Сети: как прошел книжный фестиваль в Казани - РИА Новости, 21.06.2023
Литература, которой нет в Сети: как прошел книжный фестиваль в Казани
В Казани завершился шестой Летний книжный фестиваль "Смены". После трех лет отсутствия площадка вернулась с более масштабной программой. О самых ярких акцентах... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:14
2023-06-21T13:16
культура
книги
казань
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Казани завершился шестой Летний книжный фестиваль "Смены". После трех лет отсутствия площадка вернулась с более масштабной программой. О самых ярких акцентах форума — в материале РИА Новости.Книги: такое не прочитаешь в интернетеГлавным объектом фестиваля была книжная выставка-ярмарка.&quot;Летний книжный фестиваль в Казани стал одним из самых значимых культурных событий для города, поразив разнообразием активностей. Мы гордимся тем, что при поддержке &quot;Формулы хороших дел&quot; фестиваль не только вернулся в город, но и прошел более масштабно и ярко, став настоящим праздником&quot; — Елена Снежко, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа (один из организаторов фестиваля) &quot;Формула хороших дел&quot;.С одной стороны, любой желающий мог посмотреть и оценить современные тенденции полиграфического дизайна, с другой — купить то, что не продается в больших сетевых магазинах и онлайн-библиотеках, рассказал РИА Новости основатель Центра современной культуры "Смена" и Летнего книжного фестиваля Кирилл Маевский."Мы привезли представителей издательств, которые, с нашей точки зрения, формулируют актуальную, гуманитарную и интеллектуальную повестку в России. Кроме того, показывают и мировые тенденции, так как представляют и переводную зарубежную литературу. Художественной литературы почти нет. То есть это те книги, которые не попадают на полки больших сетевых магазинов", — отметил Маевский.Особое внимание уделили детской литературе. По мнению основателя фестиваля, такие книги придают динамику издательскому рынку."Это важная часть литературы не только для нас, но и для всего мира. Книги для детей сегодня развивают рынок: они не требуют большой работы над переводом, а иллюстрация стала межнациональным языком, который понимают во всех странах, и не требует в целом адаптации", — сказал Маевский."О, оттепель": что принесли 60-е годы через обложки книгВ рамках книжного фестиваля организаторы подготовили несколько площадок, которые связаны с этой или смежными тематиками. Так, в Национальной библиотеке Татарстана состоялась выставка "О, оттепель!", посвященная детской и взрослой книге 1960-х годов и их оформителям.Издательское дело периода советской оттепели особо выделяется на фоне предыдущих десятилетий, рассказал РИА Новости куратор Центра Вознесенского Иван Ярыгин."Книжный дизайн периода оттепели интересен тем, что не связан с предыдущими десятилетиями: авангардными решениями 20-30-х годов или более строгим сталинским стилем 40-х. Книги выставки собраны на основе исследования теоретика шрифтов и дизайна Владимира Кричевского. Он выявил, собственно, сам эпохальный стиль", — отметил Ярыгин.Кроме того, куратор Центра Вознесенского рассказал об особенных деталях обложек книг тех лет."В книгах периода оттепели было больше свободы и стремления к преодолению некоторых правил книжного дела: поисков, как можно выдумать новую визуальную форму или нарушить композицию обложки. Например, как можно преобразить шрифт заглавия. Формы и фигуры, которые они создавали, были подчеркнуто неряшливыми, иногда как будто случайными. Они вообще бежали от идеальной формы. Старались, чтобы читалась человеческая рука, а не станок", — сказал куратор Центра Вознесенского."Кристалл": свет, когда он звукВ ЦСК "Смена" в Казани, помимо книжного магазина, есть несколько площадок: на них проходят выставки, лекции, концерты и другие мероприятия. В частности, на третьем этаже здания хранится архив НИИ "Прометей", который с середины 60-х годов занимался синтезом искусств, световым оформлением городского пространства, изобретениями для космонавтов и многим другим.Одной из ценных записей стали чертежи к аудиовизуальной машине "Кристалл". Это октаэдр (объемный ромб), внутри которого находится куб, внутри которого еще один октаэдр. В сердцевине — разноцветные лампы.Специфика необычного инструмента в том, что он может светом воспроизводить музыку. Любое произведение можно разложить на несколько частей: мелодию, гармонию, тембр, ритм и прочее. При игре музыки "Кристалл" через свет отражает ее характер: машина то заливается светом, то показывает разные цвета, а то как бы статично и медленно меняет оттенки одного.Таким образом получается аудиовизуальный концерт, где свет и звук представляют собой единой целое, основанное на законах физики.Нынешний "Кристалл" реконструировали и обновили, добавив уже современные детали. Но при этом сами алгоритм и идея разработаны еще в 60-е в НИИ "Прометей".
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книги, казань
Культура, Книги, Казань

Литература, которой нет в Сети: как прошел книжный фестиваль в Казани

© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены" Летний книжный фестиваль "Смены"
Летний книжный фестиваль Смены - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Казани завершился шестой Летний книжный фестиваль "Смены". После трех лет отсутствия площадка вернулась с более масштабной программой. О самых ярких акцентах форума — в материале РИА Новости.
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены" Летний книжный фестиваль "Смены"
Летний книжный фестиваль Смены - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены"
Летний книжный фестиваль "Смены"

Книги: такое не прочитаешь в интернете

Главным объектом фестиваля была книжная выставка-ярмарка.
«

"Летний книжный фестиваль в Казани стал одним из самых значимых культурных событий для города, поразив разнообразием активностей. Мы гордимся тем, что при поддержке "Формулы хороших дел" фестиваль не только вернулся в город, но и прошел более масштабно и ярко, став настоящим праздником" — Елена Снежко, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа (один из организаторов фестиваля) "Формула хороших дел".

С одной стороны, любой желающий мог посмотреть и оценить современные тенденции полиграфического дизайна, с другой — купить то, что не продается в больших сетевых магазинах и онлайн-библиотеках, рассказал РИА Новости основатель Центра современной культуры "Смена" и Летнего книжного фестиваля Кирилл Маевский.
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены" Jснователь Центра современной культуры "Смена" и Летнего книжного фестиваля Кирилл Маевский
Летний книжный фестиваль Смены - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены"
Jснователь Центра современной культуры "Смена" и Летнего книжного фестиваля Кирилл Маевский
"Мы привезли представителей издательств, которые, с нашей точки зрения, формулируют актуальную, гуманитарную и интеллектуальную повестку в России. Кроме того, показывают и мировые тенденции, так как представляют и переводную зарубежную литературу. Художественной литературы почти нет. То есть это те книги, которые не попадают на полки больших сетевых магазинов", — отметил Маевский.
Особое внимание уделили детской литературе. По мнению основателя фестиваля, такие книги придают динамику издательскому рынку.
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены" Летний книжный фестиваль "Смены"
Летний книжный фестиваль Смены - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены"
Летний книжный фестиваль "Смены"
"Это важная часть литературы не только для нас, но и для всего мира. Книги для детей сегодня развивают рынок: они не требуют большой работы над переводом, а иллюстрация стала межнациональным языком, который понимают во всех странах, и не требует в целом адаптации", — сказал Маевский.

"О, оттепель": что принесли 60-е годы через обложки книг

В рамках книжного фестиваля организаторы подготовили несколько площадок, которые связаны с этой или смежными тематиками. Так, в Национальной библиотеке Татарстана состоялась выставка "О, оттепель!", посвященная детской и взрослой книге 1960-х годов и их оформителям.
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены" Куратор Центра Вознесенского Иван Ярыгин
Летний книжный фестиваль Смены - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены"
Куратор Центра Вознесенского Иван Ярыгин
Издательское дело периода советской оттепели особо выделяется на фоне предыдущих десятилетий, рассказал РИА Новости куратор Центра Вознесенского Иван Ярыгин.
"Книжный дизайн периода оттепели интересен тем, что не связан с предыдущими десятилетиями: авангардными решениями 20-30-х годов или более строгим сталинским стилем 40-х. Книги выставки собраны на основе исследования теоретика шрифтов и дизайна Владимира Кричевского. Он выявил, собственно, сам эпохальный стиль", — отметил Ярыгин.
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены" Летний книжный фестиваль "Смены"
Летний книжный фестиваль Смены - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены"
Летний книжный фестиваль "Смены"
Кроме того, куратор Центра Вознесенского рассказал об особенных деталях обложек книг тех лет.
"В книгах периода оттепели было больше свободы и стремления к преодолению некоторых правил книжного дела: поисков, как можно выдумать новую визуальную форму или нарушить композицию обложки. Например, как можно преобразить шрифт заглавия. Формы и фигуры, которые они создавали, были подчеркнуто неряшливыми, иногда как будто случайными. Они вообще бежали от идеальной формы. Старались, чтобы читалась человеческая рука, а не станок", — сказал куратор Центра Вознесенского.
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены" Летний книжный фестиваль "Смены"
Летний книжный фестиваль Смены
Летний книжный фестиваль "Смены"
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены"
1 из 3
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены" Летний книжный фестиваль "Смены"
Летний книжный фестиваль Смены
Летний книжный фестиваль "Смены"
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены"
2 из 3
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены" Летний книжный фестиваль "Смены"
Летний книжный фестиваль Смены
Летний книжный фестиваль "Смены"
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены"
3 из 3
Летний книжный фестиваль "Смены"
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены"
1 из 3
Летний книжный фестиваль "Смены"
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены"
2 из 3
Летний книжный фестиваль "Смены"
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены"
3 из 3

"Кристалл": свет, когда он звук

В ЦСК "Смена" в Казани, помимо книжного магазина, есть несколько площадок: на них проходят выставки, лекции, концерты и другие мероприятия. В частности, на третьем этаже здания хранится архив НИИ "Прометей", который с середины 60-х годов занимался синтезом искусств, световым оформлением городского пространства, изобретениями для космонавтов и многим другим.
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены" Летний книжный фестиваль "Смены"
Летний книжный фестиваль Смены - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены"
Летний книжный фестиваль "Смены"
Одной из ценных записей стали чертежи к аудиовизуальной машине "Кристалл". Это октаэдр (объемный ромб), внутри которого находится куб, внутри которого еще один октаэдр. В сердцевине — разноцветные лампы.
Специфика необычного инструмента в том, что он может светом воспроизводить музыку. Любое произведение можно разложить на несколько частей: мелодию, гармонию, тембр, ритм и прочее. При игре музыки "Кристалл" через свет отражает ее характер: машина то заливается светом, то показывает разные цвета, а то как бы статично и медленно меняет оттенки одного.
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены" Летний книжный фестиваль "Смены"
Летний книжный фестиваль Смены - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : пресс-служба Летнего книжного фестиваля "Смены"
Летний книжный фестиваль "Смены"
Таким образом получается аудиовизуальный концерт, где свет и звук представляют собой единой целое, основанное на законах физики.
Нынешний "Кристалл" реконструировали и обновили, добавив уже современные детали. Но при этом сами алгоритм и идея разработаны еще в 60-е в НИИ "Прометей".
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