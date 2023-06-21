https://ria.ru/20230621/literatura-1879373336.html

Литература, которой нет в Сети: как прошел книжный фестиваль в Казани

Литература, которой нет в Сети: как прошел книжный фестиваль в Казани - РИА Новости, 21.06.2023

Литература, которой нет в Сети: как прошел книжный фестиваль в Казани

В Казани завершился шестой Летний книжный фестиваль "Смены". После трех лет отсутствия площадка вернулась с более масштабной программой. О самых ярких акцентах... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:14

2023-06-21T13:14

2023-06-21T13:16

культура

книги

казань

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Казани завершился шестой Летний книжный фестиваль "Смены". После трех лет отсутствия площадка вернулась с более масштабной программой. О самых ярких акцентах форума — в материале РИА Новости.Книги: такое не прочитаешь в интернетеГлавным объектом фестиваля была книжная выставка-ярмарка."Летний книжный фестиваль в Казани стал одним из самых значимых культурных событий для города, поразив разнообразием активностей. Мы гордимся тем, что при поддержке "Формулы хороших дел" фестиваль не только вернулся в город, но и прошел более масштабно и ярко, став настоящим праздником" — Елена Снежко, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа (один из организаторов фестиваля) "Формула хороших дел".С одной стороны, любой желающий мог посмотреть и оценить современные тенденции полиграфического дизайна, с другой — купить то, что не продается в больших сетевых магазинах и онлайн-библиотеках, рассказал РИА Новости основатель Центра современной культуры "Смена" и Летнего книжного фестиваля Кирилл Маевский."Мы привезли представителей издательств, которые, с нашей точки зрения, формулируют актуальную, гуманитарную и интеллектуальную повестку в России. Кроме того, показывают и мировые тенденции, так как представляют и переводную зарубежную литературу. Художественной литературы почти нет. То есть это те книги, которые не попадают на полки больших сетевых магазинов", — отметил Маевский.Особое внимание уделили детской литературе. По мнению основателя фестиваля, такие книги придают динамику издательскому рынку."Это важная часть литературы не только для нас, но и для всего мира. Книги для детей сегодня развивают рынок: они не требуют большой работы над переводом, а иллюстрация стала межнациональным языком, который понимают во всех странах, и не требует в целом адаптации", — сказал Маевский."О, оттепель": что принесли 60-е годы через обложки книгВ рамках книжного фестиваля организаторы подготовили несколько площадок, которые связаны с этой или смежными тематиками. Так, в Национальной библиотеке Татарстана состоялась выставка "О, оттепель!", посвященная детской и взрослой книге 1960-х годов и их оформителям.Издательское дело периода советской оттепели особо выделяется на фоне предыдущих десятилетий, рассказал РИА Новости куратор Центра Вознесенского Иван Ярыгин."Книжный дизайн периода оттепели интересен тем, что не связан с предыдущими десятилетиями: авангардными решениями 20-30-х годов или более строгим сталинским стилем 40-х. Книги выставки собраны на основе исследования теоретика шрифтов и дизайна Владимира Кричевского. Он выявил, собственно, сам эпохальный стиль", — отметил Ярыгин.Кроме того, куратор Центра Вознесенского рассказал об особенных деталях обложек книг тех лет."В книгах периода оттепели было больше свободы и стремления к преодолению некоторых правил книжного дела: поисков, как можно выдумать новую визуальную форму или нарушить композицию обложки. Например, как можно преобразить шрифт заглавия. Формы и фигуры, которые они создавали, были подчеркнуто неряшливыми, иногда как будто случайными. Они вообще бежали от идеальной формы. Старались, чтобы читалась человеческая рука, а не станок", — сказал куратор Центра Вознесенского."Кристалл": свет, когда он звукВ ЦСК "Смена" в Казани, помимо книжного магазина, есть несколько площадок: на них проходят выставки, лекции, концерты и другие мероприятия. В частности, на третьем этаже здания хранится архив НИИ "Прометей", который с середины 60-х годов занимался синтезом искусств, световым оформлением городского пространства, изобретениями для космонавтов и многим другим.Одной из ценных записей стали чертежи к аудиовизуальной машине "Кристалл". Это октаэдр (объемный ромб), внутри которого находится куб, внутри которого еще один октаэдр. В сердцевине — разноцветные лампы.Специфика необычного инструмента в том, что он может светом воспроизводить музыку. Любое произведение можно разложить на несколько частей: мелодию, гармонию, тембр, ритм и прочее. При игре музыки "Кристалл" через свет отражает ее характер: машина то заливается светом, то показывает разные цвета, а то как бы статично и медленно меняет оттенки одного.Таким образом получается аудиовизуальный концерт, где свет и звук представляют собой единой целое, основанное на законах физики.Нынешний "Кристалл" реконструировали и обновили, добавив уже современные детали. Но при этом сами алгоритм и идея разработаны еще в 60-е в НИИ "Прометей".

https://ria.ru/20230620/dzhaz-1879329692.html

казань

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

книги, казань