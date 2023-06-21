https://ria.ru/20230621/lipetsk-1879603031.html

Власти Липецка закупят дорожную технику на 100 млн рублей

Власти Липецка закупят дорожную технику на 100 млн рублей - РИА Новости, 21.06.2023

Власти Липецка закупят дорожную технику на 100 млн рублей

В 2023 году власти Липецка выделят из городского бюджета 100 миллионов рублей на приобретение специализированной техники для ремонтных работ на дорогах... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:59

2023-06-21T15:59

2023-06-21T15:59

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. В 2023 году власти Липецка выделят из городского бюджета 100 миллионов рублей на приобретение специализированной техники для ремонтных работ на дорогах областного центра, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что решение об этом было принято после того, как городская казна пополнилась на сумму более 700 миллионов рублей. Соответствующие поправки внесены в среду в бюджет Липецка на заседании городской думы.По словам Артамонова, власти областного центра планируют закупить экскаваторы, катки и другую необходимую для дорожных работ технику."Последние несколько лет в регионе колоссальные средства направляются на ремонт и строительство дорог. Качественные магистрали являются показателем уровня жизни территории, а также имеют огромное значение для развития экономики", – прокомментировал Артамонов.Он отметил, что в настоящее время дорожный ремонт в Липецке в самом разгаре. В порядок приводят не только магистрали, но и проезды в частном секторе. Работы ведутся на восьми таких объектах и продолжатся до конца лета.

https://ria.ru/20230620/lipetsk-1879278503.html

липецк

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Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов