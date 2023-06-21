https://ria.ru/20230621/lipetsk-1879603031.html
Власти Липецка закупят дорожную технику на 100 млн рублей
Власти Липецка закупят дорожную технику на 100 млн рублей - РИА Новости, 21.06.2023
Власти Липецка закупят дорожную технику на 100 млн рублей
В 2023 году власти Липецка выделят из городского бюджета 100 миллионов рублей на приобретение специализированной техники для ремонтных работ на дорогах... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:59
2023-06-21T15:59
2023-06-21T15:59
липецкая область
липецк
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851889858_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_4f06909cfcb4e71aff182a9463a1fef3.jpg
ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. В 2023 году власти Липецка выделят из городского бюджета 100 миллионов рублей на приобретение специализированной техники для ремонтных работ на дорогах областного центра, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что решение об этом было принято после того, как городская казна пополнилась на сумму более 700 миллионов рублей. Соответствующие поправки внесены в среду в бюджет Липецка на заседании городской думы.По словам Артамонова, власти областного центра планируют закупить экскаваторы, катки и другую необходимую для дорожных работ технику."Последние несколько лет в регионе колоссальные средства направляются на ремонт и строительство дорог. Качественные магистрали являются показателем уровня жизни территории, а также имеют огромное значение для развития экономики", – прокомментировал Артамонов.Он отметил, что в настоящее время дорожный ремонт в Липецке в самом разгаре. В порядок приводят не только магистрали, но и проезды в частном секторе. Работы ведутся на восьми таких объектах и продолжатся до конца лета.
https://ria.ru/20230620/lipetsk-1879278503.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851889858_117:0:1254:853_1920x0_80_0_0_3366e77da4eb46e0758a5e376a348e91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. В 2023 году власти Липецка выделят из городского бюджета 100 миллионов рублей на приобретение специализированной техники для ремонтных работ на дорогах областного центра, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что решение об этом было принято после того, как городская казна пополнилась на сумму более 700 миллионов рублей. Соответствующие поправки внесены в среду в бюджет Липецка на заседании городской думы.
Более 550 рабочих мест будет создано в ОЭЗ "Липецк"
По словам Артамонова, власти областного центра планируют закупить экскаваторы, катки и другую необходимую для дорожных работ технику.
"Последние несколько лет в регионе колоссальные средства направляются на ремонт и строительство дорог. Качественные магистрали являются показателем уровня жизни территории, а также имеют огромное значение для развития экономики", – прокомментировал Артамонов
.
Он отметил, что в настоящее время дорожный ремонт в Липецке в самом разгаре. В порядок приводят не только магистрали, но и проезды в частном секторе. Работы ведутся на восьми таких объектах и продолжатся до конца лета.