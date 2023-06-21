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Власти Липецка закупят дорожную технику на 100 млн рублей - РИА Новости, 21.06.2023
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Липецкая область
 
15:59 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/lipetsk-1879603031.html
Власти Липецка закупят дорожную технику на 100 млн рублей
Власти Липецка закупят дорожную технику на 100 млн рублей - РИА Новости, 21.06.2023
Власти Липецка закупят дорожную технику на 100 млн рублей
В 2023 году власти Липецка выделят из городского бюджета 100 миллионов рублей на приобретение специализированной техники для ремонтных работ на дорогах... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:59
2023-06-21T15:59
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. В 2023 году власти Липецка выделят из городского бюджета 100 миллионов рублей на приобретение специализированной техники для ремонтных работ на дорогах областного центра, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что решение об этом было принято после того, как городская казна пополнилась на сумму более 700 миллионов рублей. Соответствующие поправки внесены в среду в бюджет Липецка на заседании городской думы.По словам Артамонова, власти областного центра планируют закупить экскаваторы, катки и другую необходимую для дорожных работ технику."Последние несколько лет в регионе колоссальные средства направляются на ремонт и строительство дорог. Качественные магистрали являются показателем уровня жизни территории, а также имеют огромное значение для развития экономики", – прокомментировал Артамонов.Он отметил, что в настоящее время дорожный ремонт в Липецке в самом разгаре. В порядок приводят не только магистрали, но и проезды в частном секторе. Работы ведутся на восьми таких объектах и продолжатся до конца лета.
https://ria.ru/20230620/lipetsk-1879278503.html
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Власти Липецка закупят дорожную технику на 100 млн рублей

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. В 2023 году власти Липецка выделят из городского бюджета 100 миллионов рублей на приобретение специализированной техники для ремонтных работ на дорогах областного центра, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что решение об этом было принято после того, как городская казна пополнилась на сумму более 700 миллионов рублей. Соответствующие поправки внесены в среду в бюджет Липецка на заседании городской думы.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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По словам Артамонова, власти областного центра планируют закупить экскаваторы, катки и другую необходимую для дорожных работ технику.
"Последние несколько лет в регионе колоссальные средства направляются на ремонт и строительство дорог. Качественные магистрали являются показателем уровня жизни территории, а также имеют огромное значение для развития экономики", – прокомментировал Артамонов.
Он отметил, что в настоящее время дорожный ремонт в Липецке в самом разгаре. В порядок приводят не только магистрали, но и проезды в частном секторе. Работы ведутся на восьми таких объектах и продолжатся до конца лета.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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