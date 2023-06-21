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СМИ сообщило об отступлении подразделения ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 21.06.2023 (обновлено: 17:29 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/liman-1879619085.html
СМИ сообщило об отступлении подразделения ВСУ в Донбассе
СМИ сообщило об отступлении подразделения ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 21.06.2023
СМИ сообщило об отступлении подразделения ВСУ в Донбассе
Одному из подразделений ВСУ пришлось отступить на Лиманском направлении из-за неподготовленности, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:58
2023-06-21T17:29
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Одному из подразделений ВСУ пришлось отступить на Лиманском направлении из-за неподготовленности, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Нацгвардии страны. "От незначительной части позиций одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить", — говорится в сообщении на сайте издания.Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска при наступлении столкнулись со сложностями и "бешеным сопротивлением". Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин сообщил, что ВСУ при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Сегодня российский лидер сообщил, что из-за значительных потерь среди украинских военных на фронте установилось затишье и ВСУ не проводят активных наступательных действий. По его словам, киевские войска потеряли 245 танков и 678 бронемашин разного типа, в том числе переданную Западом военную технику.По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879552738.html
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщило об отступлении подразделения ВСУ в Донбассе

"Украинская правда": неподготовленное подразделение ВСУ отступило под Красным Лиманом

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Одному из подразделений ВСУ пришлось отступить на Лиманском направлении из-за неподготовленности, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Нацгвардии страны.
«
"От незначительной части позиций одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить", — говорится в сообщении на сайте издания.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска при наступлении столкнулись со сложностями и "бешеным сопротивлением".
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Минобороны заявило о сдаче бойцов ВСУ в плен на Краснолиманском направлении
Вчера, 14:11
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин сообщил, что ВСУ при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Сегодня российский лидер сообщил, что из-за значительных потерь среди украинских военных на фронте установилось затишье и ВСУ не проводят активных наступательных действий. По его словам, киевские войска потеряли 245 танков и 678 бронемашин разного типа, в том числе переданную Западом военную технику.
По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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