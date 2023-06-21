СМИ сообщило об отступлении подразделения ВСУ в Донбассе
"Украинская правда": неподготовленное подразделение ВСУ отступило под Красным Лиманом
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Одному из подразделений ВСУ пришлось отступить на Лиманском направлении из-за неподготовленности, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Нацгвардии страны.
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"От незначительной части позиций одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить", — говорится в сообщении на сайте издания.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска при наступлении столкнулись со сложностями и "бешеным сопротивлением".
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин сообщил, что ВСУ при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Сегодня российский лидер сообщил, что из-за значительных потерь среди украинских военных на фронте установилось затишье и ВСУ не проводят активных наступательных действий. По его словам, киевские войска потеряли 245 танков и 678 бронемашин разного типа, в том числе переданную Западом военную технику.
По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".