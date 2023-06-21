https://ria.ru/20230621/liman-1879619085.html

СМИ сообщило об отступлении подразделения ВСУ в Донбассе

СМИ сообщило об отступлении подразделения ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 21.06.2023

СМИ сообщило об отступлении подразделения ВСУ в Донбассе

Одному из подразделений ВСУ пришлось отступить на Лиманском направлении из-за неподготовленности, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:58

2023-06-21T16:58

2023-06-21T17:29

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875792035_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_658c28e2e7485c46c4185cfe0b0613ec.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Одному из подразделений ВСУ пришлось отступить на Лиманском направлении из-за неподготовленности, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Нацгвардии страны. "От незначительной части позиций одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить", — говорится в сообщении на сайте издания.Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска при наступлении столкнулись со сложностями и "бешеным сопротивлением". Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин сообщил, что ВСУ при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Сегодня российский лидер сообщил, что из-за значительных потерь среди украинских военных на фронте установилось затишье и ВСУ не проводят активных наступательных действий. По его словам, киевские войска потеряли 245 танков и 678 бронемашин разного типа, в том числе переданную Западом военную технику.По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879552738.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр