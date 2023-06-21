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Прокуратура признала нарушения в отношении главы Тимирязевского технопарка - РИА Новости, 21.06.2023
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21:28 21.06.2023 (обновлено: 21:39 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/krischenko-1879680139.html
Прокуратура признала нарушения в отношении главы Тимирязевского технопарка
Прокуратура признала нарушения в отношении главы Тимирязевского технопарка - РИА Новости, 21.06.2023
Прокуратура признала нарушения в отношении главы Тимирязевского технопарка
Прокуратура Москвы подтвердила незаконные действия со стороны судебных приставов при рассмотрении исполнительного производства в отношении компании-владельца... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:28
2023-06-21T21:39
происшествия
москва
мираторг
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы подтвердила незаконные действия со стороны судебных приставов при рассмотрении исполнительного производства в отношении компании-владельца Тимирязевского технопарка Вадима Крищенко, который был задержан и доставлен в Коптевский отдел судебных приставов УФССП России по Москве, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Черняков. "Мы получили ответ от прокуратуры города Москвы (текст документа имеется в распоряжении РИА Новости - прим. ред.) на запрос депутата Госдумы Выборного, который просил провести проверку по факту незаконной принудительной доставки Вадима Крищенко в УФССП", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что прокуратура указывает в своем ответе, что "доводы о незаконном доставлении в Коптевский отдел судебных приставов УФССП России по Москве и о незаконном списании денежных средств по оконченному исполнительному производству подтвердилось". Однако, позднее излишне удержанные денежные средства были возвращены, производство прекращено, а ограничения сняты. Ранее защита гендиректора АО "Адапт Инвест" Вадима Крищенко (компании-владельца Тимирязевского технопарка) подала заявление в Следственный комитет России, Прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) за его задержание приставами из-за штрафов. Как рассказывал РИА Новости адвокат Сергей Черняков, приставы 8 февраля отвезли принудительно Крищенко в Коптевский отдел судебных приставов УФССП России по Москве для сверки расчетов по штрафам, которые выписала ему госинспекция по контролю за объектами недвижимости Москвы. После приезда адвоката и дачи пояснений 83-летнего бизнесмена отпустили. В ФССП тогда пояснили РИА Новости, что приставы "совершали исполнительные действия, направленные на понуждение должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований". В госинспекции по недвижимости (ГИН) рассказали РИА Новости, что на Крищенко и его фирмы "выписаны штрафы на 22 миллиона рублей за самовольно возведенные на территории Тимирязевского технопарка постройки", при этом 6 миллионов уже уплачены. Черняков пояснил, что в технопарке расположены крупные предприятия пищевой промышленности. Там, в частности, находится все производство сети кафе "Шоколадница", фабрики "Фарш" братьев Линников, основателей холдинга "Мираторг", а также IT-компания исполнитель гособоронзаказа "Азон". Тем временем арбитражный суд в Москве рассматривает поданный столичными властями иск о признании самовольной постройкой нежилого строения и его сносе на территории Тимирязевского технопарка площадью 24 тысячи квадратных метра. В качестве третьих лих к спору привлечены 58 компаний-арендаторов. Ближайшее заседание назначено на 10 июля.
https://ria.ru/20230512/kollektory-1871299145.html
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происшествия, москва, мираторг
Происшествия, Москва, Мираторг
Прокуратура признала нарушения в отношении главы Тимирязевского технопарка

Прокуратура нашла нарушения приставов в отношении главы Тимирязевского технопарка Крищенко

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы подтвердила незаконные действия со стороны судебных приставов при рассмотрении исполнительного производства в отношении компании-владельца Тимирязевского технопарка Вадима Крищенко, который был задержан и доставлен в Коптевский отдел судебных приставов УФССП России по Москве, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Черняков.
«
"Мы получили ответ от прокуратуры города Москвы (текст документа имеется в распоряжении РИА Новости - прим. ред.) на запрос депутата Госдумы Выборного, который просил провести проверку по факту незаконной принудительной доставки Вадима Крищенко в УФССП", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что прокуратура указывает в своем ответе, что "доводы о незаконном доставлении в Коптевский отдел судебных приставов УФССП России по Москве и о незаконном списании денежных средств по оконченному исполнительному производству подтвердилось".
Однако, позднее излишне удержанные денежные средства были возвращены, производство прекращено, а ограничения сняты.
Ранее защита гендиректора АО "Адапт Инвест" Вадима Крищенко (компании-владельца Тимирязевского технопарка) подала заявление в Следственный комитет России, Прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) за его задержание приставами из-за штрафов.
Директор ФССП России Дмитрий Аристов - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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Как рассказывал РИА Новости адвокат Сергей Черняков, приставы 8 февраля отвезли принудительно Крищенко в Коптевский отдел судебных приставов УФССП России по Москве для сверки расчетов по штрафам, которые выписала ему госинспекция по контролю за объектами недвижимости Москвы. После приезда адвоката и дачи пояснений 83-летнего бизнесмена отпустили.
В ФССП тогда пояснили РИА Новости, что приставы "совершали исполнительные действия, направленные на понуждение должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований".
В госинспекции по недвижимости (ГИН) рассказали РИА Новости, что на Крищенко и его фирмы "выписаны штрафы на 22 миллиона рублей за самовольно возведенные на территории Тимирязевского технопарка постройки", при этом 6 миллионов уже уплачены.
Черняков пояснил, что в технопарке расположены крупные предприятия пищевой промышленности. Там, в частности, находится все производство сети кафе "Шоколадница", фабрики "Фарш" братьев Линников, основателей холдинга "Мираторг", а также IT-компания исполнитель гособоронзаказа "Азон".
Тем временем арбитражный суд в Москве рассматривает поданный столичными властями иск о признании самовольной постройкой нежилого строения и его сносе на территории Тимирязевского технопарка площадью 24 тысячи квадратных метра. В качестве третьих лих к спору привлечены 58 компаний-арендаторов. Ближайшее заседание назначено на 10 июля.
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