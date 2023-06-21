https://ria.ru/20230621/kosovo-1879613899.html

Албанец въехал на машине в протестующих в Косово сербов

Албанец въехал на машине в протестующих в Косово сербов - РИА Новости, 21.06.2023

Албанец въехал на машине в протестующих в Косово сербов

Косовский албанец на автомобиле въехал в толпу сербов, протестующих в анклаве Грачаница близ Приштины из-за задержания соотечественника, есть как минимум один... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:38

2023-06-21T16:38

2023-06-21T16:38

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БЕЛГРАД, 21 июн – РИА Новости. Косовский албанец на автомобиле въехал в толпу сербов, протестующих в анклаве Грачаница близ Приштины из-за задержания соотечественника, есть как минимум один пострадавший, передает портал издания "Вечерне новости". Полиция самопровозглашенного Косово в среду задержала уже седьмого за последнее время серба, на этот раз в анклаве Грачаница близ Приштины. Им стал Драгиша Миленкович, подозреваемый Приштиной в совершении военных преступлений в 1998-1999 годах. Его семья рассказала журналистам, что косовоалбанские полицейские применили силу и жестко провели задержание. Жители Грачаницы днем массово вышли на улицу и блокировали трассу в знак протеста с требованием освободить соотечественника. "Во время протеста в толпу въехал легковой автомобиль с косовоалбанскими номерами и регистрацией в поселке Гнилане. При этом пострадал один человек, скорая помощь отвезла его в больницу", - передает портал, который разместил видео с места событий. Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжают в среду блокаду трасс Рашка - Косовска-Митровица и Ниш-Приштина перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров, мирные акции протеста проходят перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич. Президент Сербии Александр Вучич накануне снова отказался разговаривать с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти, пока власти в Приштине не освободят всех задержанных сербов, не отзовут абанских глав муниципалитетов и спецназ полиции с севера края. В обращении к гражданам в воскресенье президент Сербии напомнил, что с начала года по вине сербов не был ранен ни один косовский албанец. При этом в ночь на православное Рождество близ села Готовуша албанец из Сил безопасности Косово ранил из пистолета двоих юношей, 23 января косовские полицейские на Бистрицком мосту на севере Косово ранили таксиста, а 29 мая на протестах в Звечане еще одного мужчину ранили двумя пулями, напав со спины. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель призвал сербского и косовоалбанского лидеров провести новый раунд переговоров 22 июня в Брюсселе. Косовский "премьер" Альбин Курти ответил, что рассмотрит это предложение. Власти в Приштине 14 июня ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики. Их водители в ночь на вторник перекрыли трассы для грузового транспорта с косовоалбанскими номерами.

https://ria.ru/20230620/serbiya-1879389572.html

https://ria.ru/20230617/kosovo-1878855911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, сербия, приштина, альбин курти, александр вучич, евросоюз