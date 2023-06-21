https://ria.ru/20230621/ipoteka-1879614900.html

Еще 19 воспитателей из Подмосковья получили сертификаты на льготную ипотеку

Еще 19 воспитателей из Подмосковья получили сертификаты на льготную ипотеку - РИА Новости, 21.06.2023

Еще 19 воспитателей из Подмосковья получили сертификаты на льготную ипотеку

В Подмосковье 19 воспитателям из 15 округов вручили сертификаты на социальную ипотеку. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:42

2023-06-21T16:42

2023-06-21T16:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Подмосковье 19 воспитателям из 15 округов вручили сертификаты на социальную ипотеку. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство образования региона."В этом году сертификаты на жилье получат 73 педагога: учителя, воспитатели и молодые специалисты. А всего с момента старта программы квартиры получили более 500 человек", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Получить сертификат могут воспитатели в возрасте до 45 лет со стажем работы в России не менее пяти лет. При этом минимум три года необходимо отработать в Подмосковье. Также у претендентов не должно быть собственного жилья и возможности получить ипотеку."Программа соципотеки позволяет педагогам значительно улучшить уровень жизни: участник платит только проценты по кредиту, а полная стоимость квартиры оплачивается из бюджета Московской области", – подчеркнула Ирина Каклюгина.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)