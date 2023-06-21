Рейтинг@Mail.ru
Еще 19 воспитателей из Подмосковья получили сертификаты на льготную ипотеку - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:42 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/ipoteka-1879614900.html
Еще 19 воспитателей из Подмосковья получили сертификаты на льготную ипотеку
Еще 19 воспитателей из Подмосковья получили сертификаты на льготную ипотеку - РИА Новости, 21.06.2023
Еще 19 воспитателей из Подмосковья получили сертификаты на льготную ипотеку
В Подмосковье 19 воспитателям из 15 округов вручили сертификаты на социальную ипотеку. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:42
2023-06-21T16:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770742461_0:182:2000:1307_1920x0_80_0_0_7bde6568437c33a41171786ec0345ed7.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Подмосковье 19 воспитателям из 15 округов вручили сертификаты на социальную ипотеку. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство образования региона."В этом году сертификаты на жилье получат 73 педагога: учителя, воспитатели и молодые специалисты. А всего с момента старта программы квартиры получили более 500 человек", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Получить сертификат могут воспитатели в возрасте до 45 лет со стажем работы в России не менее пяти лет. При этом минимум три года необходимо отработать в Подмосковье. Также у претендентов не должно быть собственного жилья и возможности получить ипотеку."Программа соципотеки позволяет педагогам значительно улучшить уровень жизни: участник платит только проценты по кредиту, а полная стоимость квартиры оплачивается из бюджета Московской области", – подчеркнула Ирина Каклюгина.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770742461_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_f5cd4dcaa5b570f76127a7758f34006d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Еще 19 воспитателей из Подмосковья получили сертификаты на льготную ипотеку

© РИА Новости / Антон ДенисовЖенщина открывает ключом дверь квартиры
Женщина открывает ключом дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Подмосковье 19 воспитателям из 15 округов вручили сертификаты на социальную ипотеку. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство образования региона.
«
"В этом году сертификаты на жилье получат 73 педагога: учителя, воспитатели и молодые специалисты. А всего с момента старта программы квартиры получили более 500 человек", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Получить сертификат могут воспитатели в возрасте до 45 лет со стажем работы в России не менее пяти лет. При этом минимум три года необходимо отработать в Подмосковье. Также у претендентов не должно быть собственного жилья и возможности получить ипотеку.
"Программа соципотеки позволяет педагогам значительно улучшить уровень жизни: участник платит только проценты по кредиту, а полная стоимость квартиры оплачивается из бюджета Московской области", – подчеркнула Ирина Каклюгина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала