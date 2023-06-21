https://ria.ru/20230621/gospitalizirovannye-1879515760.html

Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС выросло до 121

Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС выросло до 121 - РИА Новости, 21.06.2023

Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС выросло до 121

Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 121, из них 17 пациентов направлены на лечение в Крым, сообщил РИА... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:41

2023-06-21T11:41

2023-06-21T11:41

разрушение каховской гэс

владимир сальдо

здоровье - общество

херсонская область

республика крым

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ГЕНИЧЕСК, 21 июн - РИА Новости. Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 121, из них 17 пациентов направлены на лечение в Крым, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат. По последним данным властей, в Херсонской области от последствий разрушения Каховской ГЭС погибли 35 человек. Как сообщал в понедельник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, госпитализированы 110 человек. "На сегодняшний день из зоны подтопления бригады "скорых" госпитализировали в медучреждения региона 121 человека, из них 17 пациентов мы направили на специализированное лечение в Республику Крым", - сказал Сат РИА Новости. Он также поблагодарил Минздрав РФ и министерство здравоохранения Республики Крым за поддержку Херсонской области в непростое время.

https://ria.ru/20230619/inspektsiya-1879114287.html

херсонская область

республика крым

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разрушение каховской гэс, владимир сальдо, здоровье - общество, херсонская область , республика крым