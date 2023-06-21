https://ria.ru/20230621/etnokultura-1879683886.html

На Кубани планируют создать реестр этнокультурного достояния

На Кубани планируют создать реестр этнокультурного достояния - РИА Новости, 21.06.2023

На Кубани планируют создать реестр этнокультурного достояния

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому в регионе будет создан реестр нематериального этнокультурного достояния, РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T22:17

2023-06-21T22:17

2023-06-21T22:18

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому в регионе будет создан реестр нематериального этнокультурного достояния, что позволит сохранить самобытность и традиции народов региона, которые в том числе интересны и туристам края, сообщает пресс-служба заксобрания. "Объекты нематериального этнокультурного достояния, представляющие особую историческую, культурную и научную ценность для истории и культуры Краснодарского края, подлежат внесению в региональный реестр с целью их учета, сохранения, изучения, актуализации и популяризации. Также такие объекты рекомендуются для включения в соответствующий федеральный государственный реестр", - говорится в сообщении. Уточняется, к таким объектам относятся устное творчество и традиции на русском языке, а также языках и диалектах народов и этнических общностей, проживающих на территории региона. Будут включены также формы инструментального и хореографического искусства. Кроме того, в реестр могут быть занесены обряды, празднества, игрища и другие формы народной культуры. "Краснодарский край – многонациональный субъект, в нем взаимообмен разных культур служит задаче поддержания межнационального мира и согласия. Каждая из них по-своему уникальна и интересна для соседей. Мы видим, с каким интересом гости края, находясь у нас на отдыхе, знакомятся с обычаями, кухней и образом жизни различных народов, населяющих Краснодарский край", – передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.

https://ria.ru/20230615/kuban-1878383884.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край