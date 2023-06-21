На Кубани планируют создать реестр этнокультурного достояния
© Фото : представлено мэрией КраснодараФестиваль в Краснодаре
© Фото : представлено мэрией Краснодара
Фестиваль в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому в регионе будет создан реестр нематериального этнокультурного достояния, что позволит сохранить самобытность и традиции народов региона, которые в том числе интересны и туристам края, сообщает пресс-служба заксобрания.
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"Объекты нематериального этнокультурного достояния, представляющие особую историческую, культурную и научную ценность для истории и культуры Краснодарского края, подлежат внесению в региональный реестр с целью их учета, сохранения, изучения, актуализации и популяризации. Также такие объекты рекомендуются для включения в соответствующий федеральный государственный реестр", - говорится в сообщении.
Уточняется, к таким объектам относятся устное творчество и традиции на русском языке, а также языках и диалектах народов и этнических общностей, проживающих на территории региона. Будут включены также формы инструментального и хореографического искусства. Кроме того, в реестр могут быть занесены обряды, празднества, игрища и другие формы народной культуры.
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"Краснодарский край – многонациональный субъект, в нем взаимообмен разных культур служит задаче поддержания межнационального мира и согласия. Каждая из них по-своему уникальна и интересна для соседей. Мы видим, с каким интересом гости края, находясь у нас на отдыхе, знакомятся с обычаями, кухней и образом жизни различных народов, населяющих Краснодарский край", – передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.
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