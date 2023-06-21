https://ria.ru/20230621/ekologiya-1879476639.html

Эксперт призвал укрупнять НПЗ для снижения воздействия на экологию

Эксперт призвал укрупнять НПЗ для снижения воздействия на экологию - РИА Новости, 21.06.2023

Эксперт призвал укрупнять НПЗ для снижения воздействия на экологию

Негативное воздействие на окружающую среду от крупного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) существенно меньше, чем от небольшого, за счет более высокой глубины... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T06:48

2023-06-21T06:48

2023-06-21T06:48

россия

экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Негативное воздействие на окружающую среду от крупного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) существенно меньше, чем от небольшого, за счет более высокой глубины переработки, в связи с этим в мире и в России идет движение в сторону укрупнения производственных мощностей, заявил РИА Новости гендиректор компании "Европейская Электротехника", крупного российского производителя оборудования, в том числе для нефтегазовой отрасли, Илья Каленков. "Общая линия не только российская, но и общемировая - это движение в сторону укрупнения производственных мощностей в нефтеперерабатывающей области. Однозначно, что негативное воздействие на окружающую среду от крупного НПЗ существенно меньше, чем от небольшого", - сказал эксперт. Нефтяная отрасль устроена таким образом, что нефтеперерабатывающие предприятия конкурируют друг с другом глубиной переработки, и чем глубже, чем больше полезных веществ извлекается из нефти, чем больше экономическая эффективность, тем больше прибыль, пояснил Каленков. У лидеров отрасли, подчеркнул он, глубина переработки составляет 95-98%, то есть доля отходов минимальна. Этому, отметил эксперт, способствует и законодательство, и ценообразование. "На этом фоне большая часть малых и средних НПЗ фактически обречены, поскольку не в состоянии конкурировать с крупными предприятиями. Причем именно эти малые и средние НПЗ наносят основной вред окружающей среде, потому что в большинстве случаев их очистные сооружения далеки от совершенства, у них низкая доходность и банально нет средств, чтобы вкладывать в серьезные экологические программы", - объяснил Каленков. По его данным, в России ежегодно образуется около 3 миллионов тонн нефтесодержащих отходов, более трети из которых - отходы при добыче нефти и газа. Вторая по опасности группа - это отходы от магистральных нефтепроводов и НПЗ, их примерно 700 миллионов тонн в год. Это в основном разливы, загрязняющие почву. На третьем месте отходы потребления, то есть отработанные масла, смывы с нефтяных цистерн и танкеров. В плане утилизации отходов Каленков выделил три направления. Во-первых, это снижение токсичности отходов. Во-вторых, снижение их объема за счет, например, сжигания того, что возможно. Остальное спрессовывают в менее вредные формы и захоранивают. В-третьих, это извлечение пользы из отходов, когда их не просто сжигают, а выделяют полезные компоненты и используют их для переработки.

https://ria.ru/20230619/birzha-1879043891.html

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