https://ria.ru/20230621/biznes-1879663254.html

У предпринимателей МО есть возможность подобрать локацию для бизнеса онлайн

У предпринимателей МО есть возможность подобрать локацию для бизнеса онлайн - РИА Новости, 21.06.2023

У предпринимателей МО есть возможность подобрать локацию для бизнеса онлайн

С помощью онлайн-сервиса "Анализ локации бизнеса" предприниматели Московской области могут выбрать место для размещения своего предприятия. Это будет полезно... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T19:07

2023-06-21T19:07

2023-06-21T19:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. С помощью онлайн-сервиса "Анализ локации бизнеса" предприниматели Московской области могут выбрать место для размещения своего предприятия. Это будет полезно как начинающим, так и тем бизнесменам, которые собираются расширить свое дело. Об этом сообщил телеканал "360".В министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что услуга предоставляется центром "Мой бизнес". Ее можно оформить на инвестиционном портале Московской области.Специалисты проведут геомаркетинговое исследование и помогут выбрать наиболее подходящую локацию для конкретного предприятия.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)