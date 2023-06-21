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У предпринимателей МО есть возможность подобрать локацию для бизнеса онлайн
У предпринимателей МО есть возможность подобрать локацию для бизнеса онлайн - РИА Новости, 21.06.2023
У предпринимателей МО есть возможность подобрать локацию для бизнеса онлайн
С помощью онлайн-сервиса "Анализ локации бизнеса" предприниматели Московской области могут выбрать место для размещения своего предприятия. Это будет полезно... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:07
2023-06-21T19:07
2023-06-21T19:07
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. С помощью онлайн-сервиса "Анализ локации бизнеса" предприниматели Московской области могут выбрать место для размещения своего предприятия. Это будет полезно как начинающим, так и тем бизнесменам, которые собираются расширить свое дело. Об этом сообщил телеканал "360".В министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что услуга предоставляется центром "Мой бизнес". Ее можно оформить на инвестиционном портале Московской области.Специалисты проведут геомаркетинговое исследование и помогут выбрать наиболее подходящую локацию для конкретного предприятия.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)