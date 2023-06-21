Рейтинг@Mail.ru
У предпринимателей МО есть возможность подобрать локацию для бизнеса онлайн - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
19:07 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/biznes-1879663254.html
У предпринимателей МО есть возможность подобрать локацию для бизнеса онлайн
У предпринимателей МО есть возможность подобрать локацию для бизнеса онлайн - РИА Новости, 21.06.2023
У предпринимателей МО есть возможность подобрать локацию для бизнеса онлайн
С помощью онлайн-сервиса "Анализ локации бизнеса" предприниматели Московской области могут выбрать место для размещения своего предприятия. Это будет полезно... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:07
2023-06-21T19:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816512922_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_4d14c81e65c0d791f1310aa612636bde.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. С помощью онлайн-сервиса "Анализ локации бизнеса" предприниматели Московской области могут выбрать место для размещения своего предприятия. Это будет полезно как начинающим, так и тем бизнесменам, которые собираются расширить свое дело. Об этом сообщил телеканал "360".В министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что услуга предоставляется центром "Мой бизнес". Ее можно оформить на инвестиционном портале Московской области.Специалисты проведут геомаркетинговое исследование и помогут выбрать наиболее подходящую локацию для конкретного предприятия.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816512922_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_207ed59a445e1fa2134050155a60101c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

У предпринимателей МО есть возможность подобрать локацию для бизнеса онлайн

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. С помощью онлайн-сервиса "Анализ локации бизнеса" предприниматели Московской области могут выбрать место для размещения своего предприятия. Это будет полезно как начинающим, так и тем бизнесменам, которые собираются расширить свое дело. Об этом сообщил телеканал "360".
В министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что услуга предоставляется центром "Мой бизнес". Ее можно оформить на инвестиционном портале Московской области.
Специалисты проведут геомаркетинговое исследование и помогут выбрать наиболее подходящую локацию для конкретного предприятия.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала