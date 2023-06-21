https://ria.ru/20230621/avialesokhrana-1879511747.html
Путин поручил рассмотреть создание "Авиалесоохраны" в двух областях
Путин поручил рассмотреть создание "Авиалесоохраны" в двух областях - РИА Новости, 21.06.2023
Путин поручил рассмотреть создание "Авиалесоохраны" в двух областях
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября рассмотреть вопрос о размещении в Курганской и Свердловской областях подразделений... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:27
2023-06-21T11:27
2023-06-21T11:27
россия
свердловская область
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября рассмотреть вопрос о размещении в Курганской и Свердловской областях подразделений "Авиалесоохраны", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения "Центральная база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана" для усиления охраны лесов от пожаров на территории Уральского федерального округа", - говорится в поручении. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230621/putin-1879507188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, свердловская область, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Свердловская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил рассмотреть создание "Авиалесоохраны" в двух областях
Путин поручил рассмотреть создание в Курганской и Свердловской областях "Авиалесоохраны"