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Путин поручил рассмотреть создание "Авиалесоохраны" в двух областях - РИА Новости, 21.06.2023
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11:27 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/avialesokhrana-1879511747.html
Путин поручил рассмотреть создание "Авиалесоохраны" в двух областях
Путин поручил рассмотреть создание "Авиалесоохраны" в двух областях - РИА Новости, 21.06.2023
Путин поручил рассмотреть создание "Авиалесоохраны" в двух областях
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября рассмотреть вопрос о размещении в Курганской и Свердловской областях подразделений... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:27
2023-06-21T11:27
россия
свердловская область
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября рассмотреть вопрос о размещении в Курганской и Свердловской областях подразделений "Авиалесоохраны", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения "Центральная база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана" для усиления охраны лесов от пожаров на территории Уральского федерального округа", - говорится в поручении. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230621/putin-1879507188.html
россия
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россия, свердловская область, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Свердловская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил рассмотреть создание "Авиалесоохраны" в двух областях

Путин поручил рассмотреть создание в Курганской и Свердловской областях "Авиалесоохраны"

© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября рассмотреть вопрос о размещении в Курганской и Свердловской областях подразделений "Авиалесоохраны", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения "Центральная база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана" для усиления охраны лесов от пожаров на территории Уральского федерального округа", - говорится в поручении.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Путин поручил укомплектовать пожарно-спасательные части Кургана техникой
Вчера, 11:15
 
РоссияСвердловская областьВладимир ПутинМихаил МишустинОбщество
 
 
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