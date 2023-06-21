https://ria.ru/20230621/arenda-1879476055.html
"Известия" сообщили о планах Минстроя компенсировать аренду жилья
"Известия" сообщили о планах Минстроя компенсировать аренду жилья - РИА Новости, 21.06.2023
"Известия" сообщили о планах Минстроя компенсировать аренду жилья
Минстрой предложил субсидировать часть стоимости аренды жилья людям до 35 лет при условии параллельного накопления первоначального взноса для приобретения жилья РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T06:33
2023-06-21T06:33
2023-06-21T06:33
общество
жилье
россия
никита стасишин
александр якубовский
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151430/66/1514306604_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_302c41c0e15ee7d40d902370105f2ba4.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Минстрой предложил субсидировать часть стоимости аренды жилья людям до 35 лет при условии параллельного накопления первоначального взноса для приобретения жилья в новостройках по ипотеке, пишут "Известия".Как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, инициатива является важной программой, которая может оказать положительное влияние на демографию и уровень жизни молодых специалистов. Программа простимулирует спрос на рынке строящегося жилья, однако есть опасность, что увеличившийся интерес может привести к повышению цен на квартиры, отметил парламентарий.По мнению опрошенных изданием экспертов, предложение Минстроя также может помочь с выведением рынка аренды жилья из серой зоны.Замглавы Минстроя России Никита Стасишин ранее рассказал РИА Новости на ПМЭФ, что разрабатываемая программа помощи молодежи в накоплении средств на первоначальный взнос по ипотеке оценивается в 18,5 миллиарда рублей в год, ее параметры планируется обсудить с Минфином."Планируется, что будет со стороны государства финансироваться 50% от суммы накоплений в течение года, ежемесячно гражданин будет откладывать порядка 18 тысяч рублей, а со стороны государства будет добавляться 9 тысяч рублей. Сумма субсидий по аренде составит 18 тысяч рублей в месяц в течение года", - сказал Стасишин. По словам замглавы ведомства, программа позволит ежегодно охватить до 310 тысяч человек.
https://realty.ria.ru/20230616/minstroy-1878635729.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151430/66/1514306604_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7591fc107666ab57a2fff4343335fd98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, россия, никита стасишин, александр якубовский, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Жилье, Россия, Никита Стасишин, Александр Якубовский, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
"Известия" сообщили о планах Минстроя компенсировать аренду жилья
"Известия": Минстрой предложил компенсировать часть стоимости аренды жилья людям до 35 лет