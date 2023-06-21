https://ria.ru/20230621/arenda-1879476055.html

"Известия" сообщили о планах Минстроя компенсировать аренду жилья

"Известия" сообщили о планах Минстроя компенсировать аренду жилья - РИА Новости, 21.06.2023

"Известия" сообщили о планах Минстроя компенсировать аренду жилья

Минстрой предложил субсидировать часть стоимости аренды жилья людям до 35 лет при условии параллельного накопления первоначального взноса для приобретения жилья РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T06:33

2023-06-21T06:33

2023-06-21T06:33

общество

жилье

россия

никита стасишин

александр якубовский

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Минстрой предложил субсидировать часть стоимости аренды жилья людям до 35 лет при условии параллельного накопления первоначального взноса для приобретения жилья в новостройках по ипотеке, пишут "Известия".Как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, инициатива является важной программой, которая может оказать положительное влияние на демографию и уровень жизни молодых специалистов. Программа простимулирует спрос на рынке строящегося жилья, однако есть опасность, что увеличившийся интерес может привести к повышению цен на квартиры, отметил парламентарий.По мнению опрошенных изданием экспертов, предложение Минстроя также может помочь с выведением рынка аренды жилья из серой зоны.Замглавы Минстроя России Никита Стасишин ранее рассказал РИА Новости на ПМЭФ, что разрабатываемая программа помощи молодежи в накоплении средств на первоначальный взнос по ипотеке оценивается в 18,5 миллиарда рублей в год, ее параметры планируется обсудить с Минфином."Планируется, что будет со стороны государства финансироваться 50% от суммы накоплений в течение года, ежемесячно гражданин будет откладывать порядка 18 тысяч рублей, а со стороны государства будет добавляться 9 тысяч рублей. Сумма субсидий по аренде составит 18 тысяч рублей в месяц в течение года", - сказал Стасишин. По словам замглавы ведомства, программа позволит ежегодно охватить до 310 тысяч человек.

https://realty.ria.ru/20230616/minstroy-1878635729.html

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общество, жилье, россия, никита стасишин, александр якубовский, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)