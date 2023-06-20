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Умер актер Пэкстон Уайтхед

Умер актер Пэкстон Уайтхед - РИА Новости, 20.06.2023

Умер актер Пэкстон Уайтхед

В госпитале в Арлингтоне (США) умер Пэкстон Уайтхед, пишет Deadline. Актеру было 85 лет. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T11:07

2023-06-20T11:07

2023-06-20T11:07

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В госпитале в Арлингтоне (США) умер Пэкстон Уайтхед, пишет Deadline. Актеру было 85 лет.Артист известен по работе на Бродвее, где дебютировал в 1962 году. За роль Пелинора в "Камелоте" в 1980 голу Уайтхеда номинировали на престижную премию "Тони". Десять лет был худруком театрального фестиваля Shaw Festival в Канаде. Уайтхед был задействован во многих телевизионных проектах. Среди них "Частный детектив Магнум", "Команда "А", "Она написала убийство", "Снова в школу", "Закон и порядок" и других.У актера остались дочь и сын.

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости