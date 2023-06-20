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Умер актер Пэкстон Уайтхед
Умер актер Пэкстон Уайтхед - РИА Новости, 20.06.2023
Умер актер Пэкстон Уайтхед
В госпитале в Арлингтоне (США) умер Пэкстон Уайтхед, пишет Deadline. Актеру было 85 лет. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:07
2023-06-20T11:07
2023-06-20T11:07
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В госпитале в Арлингтоне (США) умер Пэкстон Уайтхед, пишет Deadline. Актеру было 85 лет.Артист известен по работе на Бродвее, где дебютировал в 1962 году. За роль Пелинора в "Камелоте" в 1980 голу Уайтхеда номинировали на престижную премию "Тони". Десять лет был худруком театрального фестиваля Shaw Festival в Канаде. Уайтхед был задействован во многих телевизионных проектах. Среди них "Частный детектив Магнум", "Команда "А", "Она написала убийство", "Снова в школу", "Закон и порядок" и других.У актера остались дочь и сын.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умер актер Пэкстон Уайтхед
Актер Пэкстон Уайтхед умер в 85 лет
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости.
В госпитале в Арлингтоне (США) умер Пэкстон Уайтхед, пишет
Deadline. Актеру было 85 лет.
Артист известен по работе на Бродвее, где дебютировал в 1962 году. За роль Пелинора в "Камелоте" в 1980 голу Уайтхеда номинировали на престижную премию "Тони". Десять лет был худруком театрального фестиваля Shaw Festival в Канаде.
Уайтхед был задействован во многих телевизионных проектах. Среди них "Частный детектив Магнум", "Команда "А", "Она написала убийство", "Снова в школу", "Закон и порядок" и других.
У актера остались дочь и сын.