https://ria.ru/20230620/whatsapp-1879300096.html

WhatsApp добавил новые функции безопасности

WhatsApp добавил новые функции безопасности - РИА Новости, 20.06.2023

WhatsApp добавил новые функции безопасности

WhatsApp добавил новые функции безопасности, которые позволят пользователям делать беззвучными звонки с неизвестных номеров и проверять конфиденциальность,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T11:24

2023-06-20T11:24

2023-06-20T11:24

общество

технологии

whatsapp inc.

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. WhatsApp добавил новые функции безопасности, которые позволят пользователям делать беззвучными звонки с неизвестных номеров и проверять конфиденциальность, говорится в официальном блоге мессенджера. "Защита конфиденциальности ваших сообщений лежит в основе всех продуктов WhatsApp. Главной мерой защиты звонков и переписок остается сквозное шифрование, но мы регулярно добавляем новые функции, чтобы сделать ваше общение еще безопаснее... Сегодня этот список пополнят две новые функции, уже доступные пользователям: "Отключение звука для неизвестных номеров" и "Проверка конфиденциальности", - говорится в сообщении. Отключение звука для неизвестных номеров позволит автоматически фильтровать спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей. Для них будет отключен звук, но на вкладке "Звонки" можно будет проверить, есть ли среди них важные. Функция "Проверка конфиденциальности" добавлена, чтобы проинформировать пользователей о способах защиты в WhatsApp. Она позволяет поэтапно изучить все настройки конфиденциальности и выбрать подходящий уровень защиты. Проверка состоит из нескольких этапов, на которых пользователь сможет выбрать необходимый уровень защиты для своих сообщений, звонков и личной информации.

https://ria.ru/20230608/whatsapp-1876884934.html

https://ria.ru/20230529/whatsapp-1874928164.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, whatsapp inc.