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WhatsApp добавил новые функции безопасности - РИА Новости, 20.06.2023
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11:24 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/whatsapp-1879300096.html
WhatsApp добавил новые функции безопасности
WhatsApp добавил новые функции безопасности - РИА Новости, 20.06.2023
WhatsApp добавил новые функции безопасности
WhatsApp добавил новые функции безопасности, которые позволят пользователям делать беззвучными звонки с неизвестных номеров и проверять конфиденциальность,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:24
2023-06-20T11:24
общество
технологии
whatsapp inc.
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. WhatsApp добавил новые функции безопасности, которые позволят пользователям делать беззвучными звонки с неизвестных номеров и проверять конфиденциальность, говорится в официальном блоге мессенджера. "Защита конфиденциальности ваших сообщений лежит в основе всех продуктов WhatsApp. Главной мерой защиты звонков и переписок остается сквозное шифрование, но мы регулярно добавляем новые функции, чтобы сделать ваше общение еще безопаснее... Сегодня этот список пополнят две новые функции, уже доступные пользователям: "Отключение звука для неизвестных номеров" и "Проверка конфиденциальности", - говорится в сообщении. Отключение звука для неизвестных номеров позволит автоматически фильтровать спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей. Для них будет отключен звук, но на вкладке "Звонки" можно будет проверить, есть ли среди них важные. Функция "Проверка конфиденциальности" добавлена, чтобы проинформировать пользователей о способах защиты в WhatsApp. Она позволяет поэтапно изучить все настройки конфиденциальности и выбрать подходящий уровень защиты. Проверка состоит из нескольких этапов, на которых пользователь сможет выбрать необходимый уровень защиты для своих сообщений, звонков и личной информации.
https://ria.ru/20230608/whatsapp-1876884934.html
https://ria.ru/20230529/whatsapp-1874928164.html
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общество, технологии, whatsapp inc.
Общество, Технологии, WhatsApp Inc.
WhatsApp добавил новые функции безопасности

WhatsApp добавил функцию отключения звука при звонках с неизвестных номеров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. WhatsApp добавил новые функции безопасности, которые позволят пользователям делать беззвучными звонки с неизвестных номеров и проверять конфиденциальность, говорится в официальном блоге мессенджера.
"Защита конфиденциальности ваших сообщений лежит в основе всех продуктов WhatsApp. Главной мерой защиты звонков и переписок остается сквозное шифрование, но мы регулярно добавляем новые функции, чтобы сделать ваше общение еще безопаснее... Сегодня этот список пополнят две новые функции, уже доступные пользователям: "Отключение звука для неизвестных номеров" и "Проверка конфиденциальности", - говорится в сообщении.
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Отключение звука для неизвестных номеров позволит автоматически фильтровать спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей. Для них будет отключен звук, но на вкладке "Звонки" можно будет проверить, есть ли среди них важные.
Функция "Проверка конфиденциальности" добавлена, чтобы проинформировать пользователей о способах защиты в WhatsApp. Она позволяет поэтапно изучить все настройки конфиденциальности и выбрать подходящий уровень защиты. Проверка состоит из нескольких этапов, на которых пользователь сможет выбрать необходимый уровень защиты для своих сообщений, звонков и личной информации.
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ОбществоТехнологииWhatsApp Inc.
 
 
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