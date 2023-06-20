https://ria.ru/20230620/whatsapp-1879300096.html
WhatsApp добавил новые функции безопасности
WhatsApp добавил новые функции безопасности - РИА Новости, 20.06.2023
WhatsApp добавил новые функции безопасности
WhatsApp добавил новые функции безопасности, которые позволят пользователям делать беззвучными звонки с неизвестных номеров и проверять конфиденциальность,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:24
2023-06-20T11:24
2023-06-20T11:24
общество
технологии
whatsapp inc.
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. WhatsApp добавил новые функции безопасности, которые позволят пользователям делать беззвучными звонки с неизвестных номеров и проверять конфиденциальность, говорится в официальном блоге мессенджера. "Защита конфиденциальности ваших сообщений лежит в основе всех продуктов WhatsApp. Главной мерой защиты звонков и переписок остается сквозное шифрование, но мы регулярно добавляем новые функции, чтобы сделать ваше общение еще безопаснее... Сегодня этот список пополнят две новые функции, уже доступные пользователям: "Отключение звука для неизвестных номеров" и "Проверка конфиденциальности", - говорится в сообщении. Отключение звука для неизвестных номеров позволит автоматически фильтровать спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей. Для них будет отключен звук, но на вкладке "Звонки" можно будет проверить, есть ли среди них важные. Функция "Проверка конфиденциальности" добавлена, чтобы проинформировать пользователей о способах защиты в WhatsApp. Она позволяет поэтапно изучить все настройки конфиденциальности и выбрать подходящий уровень защиты. Проверка состоит из нескольких этапов, на которых пользователь сможет выбрать необходимый уровень защиты для своих сообщений, звонков и личной информации.
https://ria.ru/20230608/whatsapp-1876884934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, whatsapp inc.
Общество, Технологии, WhatsApp Inc.
WhatsApp добавил новые функции безопасности
WhatsApp добавил функцию отключения звука при звонках с неизвестных номеров
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
WhatsApp добавил новые функции безопасности, которые позволят пользователям делать беззвучными звонки с неизвестных номеров и проверять конфиденциальность, говорится в официальном блоге
мессенджера.
"Защита конфиденциальности ваших сообщений лежит в основе всех продуктов WhatsApp. Главной мерой защиты звонков и переписок остается сквозное шифрование, но мы регулярно добавляем новые функции, чтобы сделать ваше общение еще безопаснее... Сегодня этот список пополнят две новые функции, уже доступные пользователям: "Отключение звука для неизвестных номеров" и "Проверка конфиденциальности", - говорится в сообщении.
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Отключение звука для неизвестных номеров позволит автоматически фильтровать спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей. Для них будет отключен звук, но на вкладке "Звонки" можно будет проверить, есть ли среди них важные.
Функция "Проверка конфиденциальности" добавлена, чтобы проинформировать пользователей о способах защиты в WhatsApp. Она позволяет поэтапно изучить все настройки конфиденциальности и выбрать подходящий уровень защиты. Проверка состоит из нескольких этапов, на которых пользователь сможет выбрать необходимый уровень защиты для своих сообщений, звонков и личной информации.
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