Выставка победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики

Конкурс военной фотожурналистики организовали для сотрудников российских СМИ, работающих в зоне спецоперации.
Конкурс военной фотожурналистики организовали для сотрудников российских СМИ, работающих в зоне спецоперации.
Работы лауреатов можно будет увидеть с 20 июня до 16 июля в формате уличной выставки на Арбате, напротив дома 17.
Работы лауреатов можно будет увидеть с 20 июня до 16 июля в формате уличной выставки на Арбате, напротив дома 17.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" отметили, что проект призван объединить лучшие работы, посвященные спецоперации и восстановлению мирной жизни в новых регионах.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" отметили, что проект призван объединить лучшие работы, посвященные спецоперации и восстановлению мирной жизни в новых регионах.
Это позволит создать военную хронику подвигов нашего времени.
Это позволит создать военную хронику подвигов нашего времени.
Героями фотографий стали военные, спасатели, врачи и волонтеры.
Героями фотографий стали военные, спасатели, врачи и волонтеры.
Из около тысячи присланных работ международное жюри отобрало 11.
Из около тысячи присланных работ международное жюри отобрало 11.
Список победителей и лауреатов опубликуют на сайте конкурса.
Список победителей и лауреатов опубликуют на сайте конкурса.