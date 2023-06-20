https://ria.ru/20230620/vystavka-1879307196.html

Выставка победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики

Выставка победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики - РИА Новости, 20.06.2023

Выставка победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики

Победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики, учрежденного международной медиагруппой "Россия сегодня", наградят во вторник в Москве. Выставка... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:19

2023-06-20T12:19

2023-06-20T12:24

фото

специальная военная операция на украине

москва

миа "россия сегодня"

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Победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики, учрежденного международной медиагруппой "Россия сегодня", наградят во вторник в Москве. Выставка работ лауреатов — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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