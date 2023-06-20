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Выставка победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 20.06.2023 (обновлено: 12:24 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/vystavka-1879307196.html
Выставка победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики
Выставка победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики - РИА Новости, 20.06.2023
Выставка победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики
Победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики, учрежденного международной медиагруппой "Россия сегодня", наградят во вторник в Москве. Выставка... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:19
2023-06-20T12:24
фото
специальная военная операция на украине
москва
миа "россия сегодня"
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Победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики, учрежденного международной медиагруппой "Россия сегодня", наградят во вторник в Москве. Выставка работ лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
москва
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фото, фото, москва, миа "россия сегодня"
Фото, Специальная военная операция на Украине, Москва, МИА "Россия сегодня"

Выставка победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики

Читать ria.ru в
Победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики, учрежденного международной медиагруппой "Россия сегодня", наградят во вторник в Москве. Выставка работ лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Конкурс военной фотожурналистики организовали для сотрудников российских СМИ, работающих в зоне спецоперации.

Девушка смотрит фотографии, представленные на выставке победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики на Арбате в Москве

Конкурс военной фотожурналистики организовали для сотрудников российских СМИ, работающих в зоне спецоперации.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Работы лауреатов можно будет увидеть с 20 июня до 16 июля в формате уличной выставки на Арбате, напротив дома 17.

Женщина смотрит фотографии, представленные на выставке победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики на Арбате в Москве

Работы лауреатов можно будет увидеть с 20 июня до 16 июля в формате уличной выставки на Арбате, напротив дома 17.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" отметили, что проект призван объединить лучшие работы, посвященные спецоперации и восстановлению мирной жизни в новых регионах.

Прохожие на Арбате в Москве, где открылась выставка победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" отметили, что проект призван объединить лучшие работы, посвященные спецоперации и восстановлению мирной жизни в новых регионах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Это позволит создать военную хронику подвигов нашего времени.

Мужчина смотрит фотографии, представленные на выставке победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики на Арбате в Москве

Это позволит создать военную хронику подвигов нашего времени.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Героями фотографий стали военные, спасатели, врачи и волонтеры.

Выставка победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики на Арбате в Москве

Героями фотографий стали военные, спасатели, врачи и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 7
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Из около тысячи присланных работ международное жюри отобрало 11.

Девушки смотрят фотографии, представленные на выставке победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики на Арбате в Москве

Из около тысячи присланных работ международное жюри отобрало 11.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 7
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Список победителей и лауреатов опубликуют на сайте конкурса.

Прохожие на Арбате в Москве, где открылась выставка победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики

Список победителей и лауреатов опубликуют на сайте конкурса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 7
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоМоскваМИА "Россия сегодня"
 
 
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