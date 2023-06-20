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СМИ: выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей - РИА Новости, 20.06.2023
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03:05 20.06.2023 (обновлено: 09:57 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/vyruchka-1879261855.html
СМИ: выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей
СМИ: выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей - РИА Новости, 20.06.2023
СМИ: выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей
Выручка российских компаний за прошлый год впервые за всю историю страны превысила квадриллион рублей и выросла вдвое относительно 2021-го, пишет РБК со ссылкой РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T03:05
2023-06-20T09:57
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
рбк (медиагруппа)
экономика
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Выручка российских компаний за прошлый год впервые за всю историю страны превысила квадриллион рублей и выросла вдвое относительно 2021-го, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России.&quot;Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России&quot;, — говорится в сообщении.Компании, как отмечается в материале, задекларировали в прошлом году перед ФНС выручку на сумму 1268 триллионов (почти 1,3 квадриллиона) рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 655 триллионов.При этом, несмотря на двукратный рост выручки, прибыль компаний увеличилась лишь на 5,9 процента — с 29,4 триллиона в 2021-м до 31,1 триллиона рублей в 2022 году. При средней в 2022-м инфляции на уровне 13,8 процента в реальном выражении прибыль фактически снизилась.Согласно данным ФНС, в 2018-2020 годах доходы компаний в среднем за год составляли около 260 миллиардов рублей, но в 2021-м резко выросли.Увеличение доходов по итогам прошлого года до 1,27 квадриллиона рублей обусловлено ростом экспортной выручки нефтегазовых компаний, а также восстановлением потребительского спроса на товары и услуги. При этом выручка организаций превысила квадриллион всего за девять месяцев, отмечает издание.
https://ria.ru/20230616/biznes-1878705450.html
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), рбк (медиагруппа), экономика
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), РБК (медиагруппа), Экономика
СМИ: выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей

РБК: выручка российских компаний в 2022 году впервые превысила один квадриллион рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Выручка российских компаний за прошлый год впервые за всю историю страны превысила квадриллион рублей и выросла вдвое относительно 2021-го, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
«

"Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России", — говорится в сообщении.

Компании, как отмечается в материале, задекларировали в прошлом году перед ФНС выручку на сумму 1268 триллионов (почти 1,3 квадриллиона) рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 655 триллионов.
При этом, несмотря на двукратный рост выручки, прибыль компаний увеличилась лишь на 5,9 процента — с 29,4 триллиона в 2021-м до 31,1 триллиона рублей в 2022 году. При средней в 2022-м инфляции на уровне 13,8 процента в реальном выражении прибыль фактически снизилась.
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Согласно данным ФНС, в 2018-2020 годах доходы компаний в среднем за год составляли около 260 миллиардов рублей, но в 2021-м резко выросли.
Увеличение доходов по итогам прошлого года до 1,27 квадриллиона рублей обусловлено ростом экспортной выручки нефтегазовых компаний, а также восстановлением потребительского спроса на товары и услуги. При этом выручка организаций превысила квадриллион всего за девять месяцев, отмечает издание.
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РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)РБК (медиагруппа)Экономика
 
 
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