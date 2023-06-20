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Глава Приангарья предложил возобновить выплаты для участников спецоперации - РИА Новости, 20.06.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
17:56 20.06.2023
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Глава Приангарья предложил возобновить выплаты для участников спецоперации
Глава Приангарья предложил возобновить выплаты для участников спецоперации - РИА Новости, 20.06.2023
Глава Приангарья предложил возобновить выплаты для участников спецоперации
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил возобновить выплату в 200 тысяч рублей военнослужащим из Приангарья, участвующим по контракту в специальной... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:56
2023-06-20T17:56
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил возобновить выплату в 200 тысяч рублей военнослужащим из Приангарья, участвующим по контракту в специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Глава Приангарья Игорь Кобзев предложил продлить действие указа об единовременной выплате жителям Иркутской области, участвующим в специальной военной операции. "Губернатор Игорь Кобзев поблагодарил лидеров фракций законодательного собрания региона, которые поддержали предложение возобновить выплаты по 200 тысяч рублей жителям Приангарья, кто заключил контракт с министерством обороны с 16 декабря 2022 года и убыл в зону специальной военной операции. Продолжат действовать и другие формы поддержки, их более 30", - говорится в сообщении. Ранее мера поддержки в виде единовременной выплаты действовала для жителей Иркутской области, которые были направлены военкоматом в зону специальной военной операции и заключили контракт с министерством обороны РФ в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года. Отмечается, что возобновление выплат потребует дополнительных расходов из бюджета Иркутской области, поправки в него будут рассмотрены депутатами на сессии законодательного собрания 21 июня.
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игорь кобзев
Иркутская область, Игорь Кобзев
Глава Приангарья предложил возобновить выплаты для участников спецоперации

Кобзев предложил возобновить выплату в 200 тысяч рублей для участников спецоперации

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
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ИРКУТСК, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил возобновить выплату в 200 тысяч рублей военнослужащим из Приангарья, участвующим по контракту в специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Глава Приангарья Игорь Кобзев предложил продлить действие указа об единовременной выплате жителям Иркутской области, участвующим в специальной военной операции.
«
"Губернатор Игорь Кобзев поблагодарил лидеров фракций законодательного собрания региона, которые поддержали предложение возобновить выплаты по 200 тысяч рублей жителям Приангарья, кто заключил контракт с министерством обороны с 16 декабря 2022 года и убыл в зону специальной военной операции. Продолжат действовать и другие формы поддержки, их более 30", - говорится в сообщении.
Ранее мера поддержки в виде единовременной выплаты действовала для жителей Иркутской области, которые были направлены военкоматом в зону специальной военной операции и заключили контракт с министерством обороны РФ в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года.
Отмечается, что возобновление выплат потребует дополнительных расходов из бюджета Иркутской области, поправки в него будут рассмотрены депутатами на сессии законодательного собрания 21 июня.
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Иркутская областьИгорь Кобзев
 
 
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