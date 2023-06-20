https://ria.ru/20230620/voennyy-1879290690.html
Пленный украинский военный рассказал о падении мотивации среди сослуживцев
Пленный украинский военный рассказал о падении мотивации среди сослуживцев - РИА Новости, 20.06.2023
Пленный украинский военный рассказал о падении мотивации среди сослуживцев
Украинский военнопленный Вячеслав Проценко заявил, что Украина не сможет победить Россию из-за отсутствия резервов, проблем со снабжением войск и падением... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:48
2023-06-20T10:48
2023-06-20T10:48
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинский военнопленный Вячеслав Проценко заявил, что Украина не сможет победить Россию из-за отсутствия резервов, проблем со снабжением войск и падением мотивации: "Люди уже устали, они хотят по домам". Видео разговора с Проценко опубликовала пресс-служба Минобороны РФ во вторник. "Войну мы не выиграем - только обещаем, а чем? Вот я сужу конкретно по своей бригаде: трусами мы не закидаем, саперными лопатками, и такого количества народонаселения у нас не имеется в резерве. Люди уже устали, они хотят по домам", - сказал он. Украинский военный отметил, что в войсках на фронте появилась психологическая усталость, вызванная в том числе проблемами с командованием, которое управляет подразделениями по принципу "лебедь, рак и щука". По его словам, сейчас меньше мотивированных людей записываться добровольцами, чем год назад, и все больше тех, кто хочет "увильнуть" от мобилизации. "В корне все изменилось, в корне – даже если взять наше правительство: по телевизору во мне развивали, так сказать, "долг", еще что-то там, разгоняли адреналин в крови, злости накидывали. Это все прошло, потому что мы прибыли на место, увидели это своими собственными глазами и поняли, что не все так гладко, как они стелят", - сказал Проценко. Украинский военнослужащий отметил, что к ужасам войны невозможно привыкнуть, даже если долго находишься на фронте, и призвал не видеть в происходящем "романтику", которую показывают по украинскому телевидению. "Вы думаете, наверное, что я "пятисотый" (дезертир), но у меня появилась возможность передать привет, поздравления с днем рождения и что живой и здоровый, но я у россиян в плену. Дочери привет, маме привет – не переживайте", - обратился Проценко на украинском языке.
https://ria.ru/20230619/plennyy-1879238620.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
Пленный украинский военный рассказал о падении мотивации среди сослуживцев
Пленный боец ВСУ рассказал об усталости и желании вернуться домой среди сослуживцев
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинский военнопленный Вячеслав Проценко заявил, что Украина не сможет победить Россию из-за отсутствия резервов, проблем со снабжением войск и падением мотивации: "Люди уже устали, они хотят по домам".
Видео разговора с Проценко опубликовала пресс-служба Минобороны РФ во вторник.
Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ обманывает солдат
"Войну мы не выиграем - только обещаем, а чем? Вот я сужу конкретно по своей бригаде: трусами мы не закидаем, саперными лопатками, и такого количества народонаселения у нас не имеется в резерве. Люди уже устали, они хотят по домам", - сказал он.
Украинский военный отметил, что в войсках на фронте появилась психологическая усталость, вызванная в том числе проблемами с командованием, которое управляет подразделениями по принципу "лебедь, рак и щука".
По его словам, сейчас меньше мотивированных людей записываться добровольцами, чем год назад, и все больше тех, кто хочет "увильнуть" от мобилизации.
«
"В корне все изменилось, в корне – даже если взять наше правительство: по телевизору во мне развивали, так сказать, "долг", еще что-то там, разгоняли адреналин в крови, злости накидывали. Это все прошло, потому что мы прибыли на место, увидели это своими собственными глазами и поняли, что не все так гладко, как они стелят", - сказал Проценко.
Украинский военнослужащий отметил, что к ужасам войны невозможно привыкнуть, даже если долго находишься на фронте, и призвал не видеть в происходящем "романтику", которую показывают по украинскому телевидению.
"Вы думаете, наверное, что я "пятисотый" (дезертир), но у меня появилась возможность передать привет, поздравления с днем рождения и что живой и здоровый, но я у россиян в плену. Дочери привет, маме привет – не переживайте", - обратился Проценко на украинском языке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине