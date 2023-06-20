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Мурманские специалисты наладили водоснабжение в Приморском районе Запорожья - РИА Новости, 20.06.2023
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18:17 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/vodosnabzhenie-1879419784.html
Мурманские специалисты наладили водоснабжение в Приморском районе Запорожья
Мурманские специалисты наладили водоснабжение в Приморском районе Запорожья - РИА Новости, 20.06.2023
Мурманские специалисты наладили водоснабжение в Приморском районе Запорожья
Специалисты "Мурманскводоканала" отремонтировали в Приморске Запорожской области восемь скважин, что позволило обеспечить жителей бесперебойным водоснабжением,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:17
2023-06-20T18:17
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МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Специалисты "Мурманскводоканала" отремонтировали в Приморске Запорожской области восемь скважин, что позволило обеспечить жителей бесперебойным водоснабжением, сообщил оперштаб региона. "Установили новые насосы, узлы учета воды с обратными клапанами, манометры и фильтры. На объектах, которые долгое время не эксплуатировались, провели промывку и восстановили электроснабжение", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время водоснабжение позволяет стабильно обеспечивать водой жителей города. Кроме того, было проведено обследование проблемных участков водопроводной сети и устаревших водонапорных башен подшефной территории. Принимается решение о проведении ремонтных работ. Восстановление коммунальной инфраструктуры проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и администрацией Приморского района Запорожской области, которое было заключено в мае.
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запорожская область, мурманская область
Надежные люди, Запорожская область, Мурманская область
Мурманские специалисты наладили водоснабжение в Приморском районе Запорожья

Мурманские специалисты наладили водоснабжение в Приморском районе Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСкважина
Скважина - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Специалисты "Мурманскводоканала" отремонтировали в Приморске Запорожской области восемь скважин, что позволило обеспечить жителей бесперебойным водоснабжением, сообщил оперштаб региона.
«
"Установили новые насосы, узлы учета воды с обратными клапанами, манометры и фильтры. На объектах, которые долгое время не эксплуатировались, провели промывку и восстановили электроснабжение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время водоснабжение позволяет стабильно обеспечивать водой жителей города.
Кроме того, было проведено обследование проблемных участков водопроводной сети и устаревших водонапорных башен подшефной территории. Принимается решение о проведении ремонтных работ.
Восстановление коммунальной инфраструктуры проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и администрацией Приморского района Запорожской области, которое было заключено в мае.
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