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Венгерские власти не участвовали в передаче военных из Закарпатья - РИА Новости, 20.06.2023
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08:23 20.06.2023 (обновлено: 08:43 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/vengriya-1879273257.html
Венгерские власти не участвовали в передаче военных из Закарпатья
Венгерские власти не участвовали в передаче военных из Закарпатья - РИА Новости, 20.06.2023
Венгерские власти не участвовали в передаче военных из Закарпатья
Венгерские государственные органы не участвовали в переговорном процессе, в результате которого Будапешту были переданы 11 военнопленных из Закарпатья, заявил... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:23
2023-06-20T08:43
в мире
венгрия
будапешт
украина
петер сийярто
русская православная церковь
парламентская ассамблея совета европы
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БУДАПЕШТ, 20 июн - РИА Новости. Венгерские государственные органы не участвовали в переговорном процессе, в результате которого Будапешту были переданы 11 военнопленных из Закарпатья, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее в РПЦ сообщили, что группу украинских военных закарпатского происхождения передали Венгрии при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Позже вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что передача Венгрии украинских военных из Закарпатья является жестом Русской православной церкви в сторону Будапешта. В МИД Украины сообщили, что украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами, и потребовали немедленно допустить консула Украины в Венгрии к украинским военнопленным. "Что касается 11 военнопленных, то я считаю, это хорошая новость. По-моему, хорошая новость, что они свободны. Были переговоры между церковной и религиозной организациями, которые абсолютно не касались венгерского государства. На основе этого соглашения этих людей отпустили на свободу, и они свободны, могут свободно перемещаться по Венгрии, делают, что хотят, если захотят связаться с украинскими властями, то свободно могут это сделать, это я могу гарантировать", - сказал Сийярто в ходе дебатов с украинским депутатом на заседании ПАСЕ. Видеозапись выступления размещена в соцсетях.
https://ria.ru/20230609/vengriya-1877214686.html
венгрия
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в мире, венгрия, будапешт, украина, петер сийярто, русская православная церковь, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Венгрия, Будапешт, Украина, Петер Сийярто, Русская православная церковь, Парламентская ассамблея Совета Европы
Венгерские власти не участвовали в передаче военных из Закарпатья

Глава МИД Венгрии Сийярто: власти не участвовали в передаче пленных из Закарпатья

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 июн - РИА Новости. Венгерские государственные органы не участвовали в переговорном процессе, в результате которого Будапешту были переданы 11 военнопленных из Закарпатья, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее в РПЦ сообщили, что группу украинских военных закарпатского происхождения передали Венгрии при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Позже вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что передача Венгрии украинских военных из Закарпатья является жестом Русской православной церкви в сторону Будапешта. В МИД Украины сообщили, что украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами, и потребовали немедленно допустить консула Украины в Венгрии к украинским военнопленным.
"Что касается 11 военнопленных, то я считаю, это хорошая новость. По-моему, хорошая новость, что они свободны. Были переговоры между церковной и религиозной организациями, которые абсолютно не касались венгерского государства. На основе этого соглашения этих людей отпустили на свободу, и они свободны, могут свободно перемещаться по Венгрии, делают, что хотят, если захотят связаться с украинскими властями, то свободно могут это сделать, это я могу гарантировать", - сказал Сийярто в ходе дебатов с украинским депутатом на заседании ПАСЕ. Видеозапись выступления размещена в соцсетях.
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В миреВенгрияБудапештУкраинаПетер СийяртоРусская православная церковьПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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