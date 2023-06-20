https://ria.ru/20230620/vengriya-1879273257.html

Венгерские власти не участвовали в передаче военных из Закарпатья

Венгерские власти не участвовали в передаче военных из Закарпатья - РИА Новости, 20.06.2023

Венгерские власти не участвовали в передаче военных из Закарпатья

Венгерские государственные органы не участвовали в переговорном процессе, в результате которого Будапешту были переданы 11 военнопленных из Закарпатья, заявил... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:23

2023-06-20T08:23

2023-06-20T08:43

в мире

венгрия

будапешт

украина

петер сийярто

русская православная церковь

парламентская ассамблея совета европы

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БУДАПЕШТ, 20 июн - РИА Новости. Венгерские государственные органы не участвовали в переговорном процессе, в результате которого Будапешту были переданы 11 военнопленных из Закарпатья, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее в РПЦ сообщили, что группу украинских военных закарпатского происхождения передали Венгрии при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Позже вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что передача Венгрии украинских военных из Закарпатья является жестом Русской православной церкви в сторону Будапешта. В МИД Украины сообщили, что украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами, и потребовали немедленно допустить консула Украины в Венгрии к украинским военнопленным. "Что касается 11 военнопленных, то я считаю, это хорошая новость. По-моему, хорошая новость, что они свободны. Были переговоры между церковной и религиозной организациями, которые абсолютно не касались венгерского государства. На основе этого соглашения этих людей отпустили на свободу, и они свободны, могут свободно перемещаться по Венгрии, делают, что хотят, если захотят связаться с украинскими властями, то свободно могут это сделать, это я могу гарантировать", - сказал Сийярто в ходе дебатов с украинским депутатом на заседании ПАСЕ. Видеозапись выступления размещена в соцсетях.

https://ria.ru/20230609/vengriya-1877214686.html

венгрия

будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, будапешт, украина, петер сийярто, русская православная церковь, парламентская ассамблея совета европы