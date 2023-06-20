https://ria.ru/20230620/ukraina-1879387877.html

Инок Киприан считает, что у российских военных нет ненависти к Украине

Инок Киприан считает, что у российских военных нет ненависти к Украине - РИА Новости, 20.06.2023

Инок Киприан считает, что у российских военных нет ненависти к Украине

У российских военнослужащих нет ненависти к Украине и ее солдатам, но есть "ярость благородная", считает инок Киприан (Герой Советского Союза, ветеран афганской РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:33

2023-06-20T16:33

2023-06-20T19:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. У российских военнослужащих нет ненависти к Украине и ее солдатам, но есть "ярость благородная", считает инок Киприан (Герой Советского Союза, ветеран афганской войны Валерий Бурков). "В зоне СВО воюют военнослужащие разных национальностей. Больше полутора десятков православных батальонов с ликом Христа воюют с украинскими сатанистами, которые, предав свои идеалы, пошли войной на божественные заповеди. У нас нет ненависти к этой стране, но есть ярость благородная, а это – сила и состояние души", - сказал РИА Новости инок Киприан на церемонии награждения Всероссийского конкурса военной фотожурналистики в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его мнению, у военнослужащих России боевой дух, который помогает преодолевать трудности. "У наших ребят особый ратный дух, это сильные по характеру люди. Я такое вижу на передовой, в окопах и госпиталях. Таких ребят победить просто невозможно. Мы русские люди, с нами Бог", - сказал отец Киприан. Он добавил, что российские последователи ислама "правильно сделали, что объявили священную войну против сатанистов Украины". "Мощная духовная сила. Мы поддерживаем такую позицию. У нас с мусульманами общий враг. Победа будет за нами", - сказал инок. Он отметил, что солдаты России борются с теми, кто "предал себя в руки дьяволу". "Однозначно можно сказать, что с нами бороться бесполезно. С нами Бог, а не сатана", - заключил он. Из порядка тысячи работ, присланных на конкурс журналистами российских медиа из зоны проведения СВО, международное жюри отобрало шесть в категории "Одиночная фотография" и пять в "Фотографических сериях". "Особой отметки жюри" удостоились пять работ: три одиночных снимка и две серии, включая серию "Полковой священник". Фотоконкурс организован для журналистов российских СМИ, работающих в зоне проведения Специальной военной операции. Он проходил при поддержке радиостанций "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и Радио Sputnik, а также международных информационных ресурсов - информационного агентства Sputnik и телеканала и портала RT. Среди отраслевых ресурсов, выступающих информационными партнерами конкурса, - Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, а также Музей Победы. Работы победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики до 16 июля можно увидеть и в самом центре Москве в формате уличной выставки – на Арбате, 17.

https://ria.ru/20230331/satanisty-1862279697.html

https://ria.ru/20221202/upts-1835933141.html

https://ria.ru/20221108/kadyrov-1830093997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр