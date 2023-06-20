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Украинские СМИ сообщили о дефиците жгутов для остановки кровотечений - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/ukraina-1879359107.html
Украинские СМИ сообщили о дефиците жгутов для остановки кровотечений
Украинские СМИ сообщили о дефиците жгутов для остановки кровотечений - РИА Новости, 20.06.2023
Украинские СМИ сообщили о дефиците жгутов для остановки кровотечений
На Украине на фоне продолжающегося контрнаступления возник острый дефицит жгутов для остановки кровотечений, сообщило во вторник украинское издание "Страна". РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:44
2023-06-20T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На Украине на фоне продолжающегося контрнаступления возник острый дефицит жгутов для остановки кровотечений, сообщило во вторник украинское издание "Страна". "В Украине на фоне контрнаступления появился острый дефицит жгутов для остановки артериального кровотечения. Особенно острая их нехватка на юге, где начались активные боевые действия", - сообщило издание со ссылкой на волонтера Ирину Гук. По ее словам, ранее подразделения имели запасы таких жгутов и решали вопросы через свои медицинские службы, однако сейчас настолько нуждаются в жгутах, что не могут ждать их поставки из-за рубежа. На данный момент волонтеры ищут жгуты по всей стране и готовы покупать их за любую цену, пишет издание. Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о дефиците жгутов для остановки кровотечений

Украинское издание "Страна": возник острый дефицит жгутов для остановки кровотечений

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На Украине на фоне продолжающегося контрнаступления возник острый дефицит жгутов для остановки кровотечений, сообщило во вторник украинское издание "Страна".
"В Украине на фоне контрнаступления появился острый дефицит жгутов для остановки артериального кровотечения. Особенно острая их нехватка на юге, где начались активные боевые действия", - сообщило издание со ссылкой на волонтера Ирину Гук.
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По ее словам, ранее подразделения имели запасы таких жгутов и решали вопросы через свои медицинские службы, однако сейчас настолько нуждаются в жгутах, что не могут ждать их поставки из-за рубежа. На данный момент волонтеры ищут жгуты по всей стране и готовы покупать их за любую цену, пишет издание.
Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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