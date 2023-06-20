https://ria.ru/20230620/ukraina-1879357222.html

Минобороны рассказало о потерях Киева за сутки во время попыток наступления

Минобороны рассказало о потерях Киева за сутки во время попыток наступления - РИА Новости, 20.06.2023

Минобороны рассказало о потерях Киева за сутки во время попыток наступления

Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направления потеряли почти 500 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:35

2023-06-20T14:35

2023-06-20T15:25

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направления потеряли почти 500 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Как уточнили в Минобороны, действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Времевском выступе и ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений Украины, усиленных танками. Уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин. Кроме того, добавили в министерстве, нанесено огневое поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новополь ДНР и Левадное Запорожской области. На положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. "Общие потери противника Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 украинских военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в Минобороны. На донецком направлении активными действиями группировки войск "Юг" в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка ДНР. "В ходе боев уничтожено до 220 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879354758.html

https://ria.ru/20230620/dobrovoltsy-1879322203.html

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