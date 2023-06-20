https://ria.ru/20230620/ukraina-1879357222.html
Минобороны рассказало о потерях Киева за сутки во время попыток наступления
Минобороны рассказало о потерях Киева за сутки во время попыток наступления - РИА Новости, 20.06.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева за сутки во время попыток наступления
Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направления потеряли почти 500 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:35
2023-06-20T14:35
2023-06-20T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843840_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_e86d68f4a968cadf964b27bae8dbce87.jpg
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направления потеряли почти 500 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Как уточнили в Минобороны, действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Времевском выступе и ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений Украины, усиленных танками. Уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин. Кроме того, добавили в министерстве, нанесено огневое поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новополь ДНР и Левадное Запорожской области. На положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. "Общие потери противника Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 украинских военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в Минобороны. На донецком направлении активными действиями группировки войск "Юг" в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка ДНР. "В ходе боев уничтожено до 220 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879354758.html
https://ria.ru/20230620/dobrovoltsy-1879322203.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843840_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_f44442067d55d69af2dfc701b5e7b18e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях Киева за сутки во время попыток наступления
Минобороны России: Киев потерял почти 500 человек за сутки во время попыток наступления
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направления потеряли почти 500 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.
Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ
Как уточнили в Минобороны, действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Времевском выступе и ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений Украины, усиленных танками. Уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин.
Кроме того, добавили в министерстве, нанесено огневое поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новополь ДНР
и Левадное Запорожской области
. На положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
«
"Общие потери противника Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 украинских военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в Минобороны.
На донецком направлении активными действиями группировки войск "Юг" в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка
, Авдеевка и Марьинка ДНР.
"В ходе боев уничтожено до 220 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - уточнили в министерстве.
Кадыров рассказал о сохраняющемся потоке добровольцев в зону СВО