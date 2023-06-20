ВСУ нанесли удар по городам в зоне подтопления в Херсонской области
Украинские войска выпустили 26 снарядов по городам в зоне подтопления в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью обстреляли населенные пункты на левобережной части Херсонской области, под удар артиллерии в том числе попали города Новая Каховка и Голая Пристань, находящиеся в зоне подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Великой Лепетихи, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии", - сообщает пресс-служба Новокаховского городского округа.
Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Инфографика