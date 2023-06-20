https://ria.ru/20230620/tsyurikh-1879446587.html

Цюрихский музей объявил награду за информацию об украденных картинах

Цюрихский музей объявил награду за информацию об украденных картинах - РИА Новости, 20.06.2023

Цюрихский музей объявил награду за информацию об украденных картинах

Художественный музей Цюриха (Кунстхаус) объявил вознаграждение в 10 тысяч швейцарских франков (более 11 тысяч долларов) за информацию, которая приведет к... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T20:54

2023-06-20T20:54

2023-06-20T20:54

цюрих

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ЦЮРИХ, 20 июн – РИА Новости. Художественный музей Цюриха (Кунстхаус) объявил вознаграждение в 10 тысяч швейцарских франков (более 11 тысяч долларов) за информацию, которая приведет к возвращению в коллекцию двух картин XVII века, сообщила полиция кантона Цюрих. Музей официально объявил о пропаже полотен в январе. Тогда заявляли, что картины могли быть утеряны вследствие пожара летом 2022 года. Речь идет о работе фламандского художника Роберта ван ден Хёке "Солдаты в лагере", написанной в середине XVII века, и полотне голландского художника Дирка де Брея "Нарциссы и другие цветы в стеклянной вазе на мраморной столешнице" (1673 год). Согласно предварительному расследованию полиции, картины были похищены. "Точные обстоятельства и причины кражи являются предметом продолжающегося расследования, которое ведет кантональная полиция Цюриха в сотрудничестве с прокуратурой… Кунстхаус Цюриха предлагает вознаграждение в размере до 10 тысяч швейцарских франков за информацию, способствующую расследованию преступления или возвращению картин", - говорится в заявлении полиции, распространенном во вторник.

https://ria.ru/20230619/vystavka-1879221413.html

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цюрих