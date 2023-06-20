https://ria.ru/20230620/trevoga-1879259535.html
Еще в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.06.2023
Еще в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена еще в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T01:35
2023-06-20T01:35
2023-06-20T01:35
специальная военная операция на украине
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украина
херсонская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена еще в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее сообщалось о тревоге в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, тревога была объявлена и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и Донецкой Народной Республики. Сейчас сигнал тревоги звучит также в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Одесской областях. Согласно данным онлайн-карты, тревога сохраняется в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и Донецкой Народной Республики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230620/obstrel-1879258122.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Киев, Вооруженные силы РФ
Еще в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Одесской областях объявили тревогу