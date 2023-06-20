https://ria.ru/20230620/trevoga-1879257506.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.06.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в части областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T00:33
2023-06-20T00:33
2023-06-20T00:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
николаевская область
украина
киев
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в части областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Согласно данным онлайн-карты, тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и Донецкой Народной Республики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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вооруженные силы рф, николаевская область, украина, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Николаевская область, Украина, Киев, В мире
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины звучит сигнал воздушной тревоги