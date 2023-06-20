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"Единая Россия" выдвинула Травникова на выборы главы Новосибирской области - РИА Новости, 20.06.2023
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08:25 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/travnikov-1879273608.html
"Единая Россия" выдвинула Травникова на выборы главы Новосибирской области
"Единая Россия" выдвинула Травникова на выборы главы Новосибирской области - РИА Новости, 20.06.2023
"Единая Россия" выдвинула Травникова на выборы главы Новосибирской области
"Единая Россия" выдвинула главу региона Андрея Травникова кандидатом от партии на выборы губернатора Новосибирской области, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:25
2023-06-20T08:25
единая россия
андрей травников
новосибирская область
политика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула главу региона Андрея Травникова кандидатом от партии на выборы губернатора Новосибирской области, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" выдвинула Андрея Травникова кандидатом от партии на выборы губернатора Новосибирской области. Кандидатуру определили тайным голосованием на региональной конференции", - сказано в сообщении.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230529/spetsoperatsiya-1874762361.html
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единая россия, андрей травников, новосибирская область, политика
Единая Россия, Андрей Травников, Новосибирская область, Политика
"Единая Россия" выдвинула Травникова на выборы главы Новосибирской области

ЕР выдвинула действующего главу Новосибирской области Травникова на выборы губернатора

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула главу региона Андрея Травникова кандидатом от партии на выборы губернатора Новосибирской области, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" выдвинула Андрея Травникова кандидатом от партии на выборы губернатора Новосибирской области. Кандидатуру определили тайным голосованием на региональной конференции", - сказано в сообщении.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.
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