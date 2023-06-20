https://ria.ru/20230620/travnikov-1879273608.html

"Единая Россия" выдвинула Травникова на выборы главы Новосибирской области

"Единая Россия" выдвинула Травникова на выборы главы Новосибирской области - РИА Новости, 20.06.2023

"Единая Россия" выдвинула Травникова на выборы главы Новосибирской области

"Единая Россия" выдвинула главу региона Андрея Травникова кандидатом от партии на выборы губернатора Новосибирской области, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:25

2023-06-20T08:25

2023-06-20T08:25

единая россия

андрей травников

новосибирская область

политика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула главу региона Андрея Травникова кандидатом от партии на выборы губернатора Новосибирской области, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" выдвинула Андрея Травникова кандидатом от партии на выборы губернатора Новосибирской области. Кандидатуру определили тайным голосованием на региональной конференции", - сказано в сообщении.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230529/spetsoperatsiya-1874762361.html

новосибирская область

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Влада Копылова

единая россия, андрей травников, новосибирская область, политика