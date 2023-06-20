https://ria.ru/20230620/tikhomirov-1879328615.html
Депутат Новгородской облдумы доставил стройматерилы и посылки в зону СВО
Депутат Новгородской облдумы доставил стройматерилы и посылки в зону СВО - РИА Новости, 20.06.2023
Депутат Новгородской облдумы доставил стройматерилы и посылки в зону СВО
Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров доставил стройматерилы, маскировочные сети и посылки от родных в зону проведения СВО, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:06
2023-06-20T13:06
2023-06-20T13:06
надежные люди
новгородская область
херсонская область
мелитополь
новгородская областная дума
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров доставил стройматерилы, маскировочные сети и посылки от родных в зону проведения СВО, сообщает пресс-служба заксобрания. Тихомиров уже вернулся из очередной поездки в зону специальной военной операции. Гуманитарную помощь собирали жители со всего региона. "Военнослужащим были доставлены стройматериалы, бензопила, инструменты, маскировочные сети, тактические носилки, посылки от родных и друзей. В госпитали, находящиеся на территории Луганской и Донецкой республик, передали медицинские принадлежности, подушки, бельё, продукты питания, письма и рисунки от детей", - говорится в сообщении. Кроме того, волонтеры и школьники из разных районов Новгородской области отправили бойцам копии Знамени Победы с добрыми пожеланиями. В Мелитополь делегация доставила гуманитарный груз для жителей Херсонской области. "Мы встретились с новгородцами, бойцами 1008-го полка, доставили посылки от родных. В Луганске передали посылку для нашего земляка – пестовчанина. Побывали в 3 госпиталях", - рассказывает Тихомиров.
https://ria.ru/20230620/pomosch-1879280464.html
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, херсонская область , мелитополь, новгородская областная дума
Надежные люди, Новгородская область, Херсонская область , Мелитополь, Новгородская областная Дума
Депутат Новгородской облдумы доставил стройматерилы и посылки в зону СВО
Депутат Новгородской облдумы Тихомиров доставил стройматерилы, сети и посылки в зону СВО
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров доставил стройматерилы, маскировочные сети и посылки от родных в зону проведения СВО, сообщает пресс-служба заксобрания.
Тихомиров уже вернулся из очередной поездки в зону специальной военной операции. Гуманитарную помощь собирали жители со всего региона.
"Военнослужащим были доставлены стройматериалы, бензопила, инструменты, маскировочные сети, тактические носилки, посылки от родных и друзей. В госпитали, находящиеся на территории Луганской и Донецкой республик, передали медицинские принадлежности, подушки, бельё, продукты питания, письма и рисунки от детей", - говорится в сообщении.
Кроме того, волонтеры и школьники из разных районов Новгородской области
отправили бойцам копии Знамени Победы с добрыми пожеланиями. В Мелитополь
делегация доставила гуманитарный груз для жителей Херсонской области
.
"Мы встретились с новгородцами, бойцами 1008-го полка, доставили посылки от родных. В Луганске
передали посылку для нашего земляка – пестовчанина. Побывали в 3 госпиталях", - рассказывает Тихомиров.
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