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Депутат Новгородской облдумы доставил стройматерилы и посылки в зону СВО - РИА Новости, 20.06.2023
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13:06 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/tikhomirov-1879328615.html
Депутат Новгородской облдумы доставил стройматерилы и посылки в зону СВО
Депутат Новгородской облдумы доставил стройматерилы и посылки в зону СВО - РИА Новости, 20.06.2023
Депутат Новгородской облдумы доставил стройматерилы и посылки в зону СВО
Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров доставил стройматерилы, маскировочные сети и посылки от родных в зону проведения СВО, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:06
2023-06-20T13:06
надежные люди
новгородская область
херсонская область
мелитополь
новгородская областная дума
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров доставил стройматерилы, маскировочные сети и посылки от родных в зону проведения СВО, сообщает пресс-служба заксобрания. Тихомиров уже вернулся из очередной поездки в зону специальной военной операции. Гуманитарную помощь собирали жители со всего региона. "Военнослужащим были доставлены стройматериалы, бензопила, инструменты, маскировочные сети, тактические носилки, посылки от родных и друзей. В госпитали, находящиеся на территории Луганской и Донецкой республик, передали медицинские принадлежности, подушки, бельё, продукты питания, письма и рисунки от детей", - говорится в сообщении. Кроме того, волонтеры и школьники из разных районов Новгородской области отправили бойцам копии Знамени Победы с добрыми пожеланиями. В Мелитополь делегация доставила гуманитарный груз для жителей Херсонской области. "Мы встретились с новгородцами, бойцами 1008-го полка, доставили посылки от родных. В Луганске передали посылку для нашего земляка – пестовчанина. Побывали в 3 госпиталях", - рассказывает Тихомиров.
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новгородская область, херсонская область , мелитополь, новгородская областная дума
Надежные люди, Новгородская область, Херсонская область , Мелитополь, Новгородская областная Дума
Депутат Новгородской облдумы доставил стройматерилы и посылки в зону СВО

Депутат Новгородской облдумы Тихомиров доставил стройматерилы, сети и посылки в зону СВО

© Фото : Пресс-служба Новгородской областной думыДепутат Новгородской облдумы Сергей Тихомиров доставил стройматерилы, сети и посылки в зону СВО
Депутат Новгородской облдумы Сергей Тихомиров доставил стройматерилы, сети и посылки в зону СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Пресс-служба Новгородской областной думы
Депутат Новгородской облдумы Сергей Тихомиров доставил стройматерилы, сети и посылки в зону СВО
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров доставил стройматерилы, маскировочные сети и посылки от родных в зону проведения СВО, сообщает пресс-служба заксобрания.
Тихомиров уже вернулся из очередной поездки в зону специальной военной операции. Гуманитарную помощь собирали жители со всего региона.
© Фото : Пресс-служба Новгородской областной думыДепутат Новгородской облдумы Сергей Тихомиров доставил стройматерилы, сети и посылки в зону СВО
 Депутат Новгородской облдумы Сергей Тихомиров доставил стройматерилы, сети и посылки в зону СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Пресс-служба Новгородской областной думы
Депутат Новгородской облдумы Сергей Тихомиров доставил стройматерилы, сети и посылки в зону СВО
"Военнослужащим были доставлены стройматериалы, бензопила, инструменты, маскировочные сети, тактические носилки, посылки от родных и друзей. В госпитали, находящиеся на территории Луганской и Донецкой республик, передали медицинские принадлежности, подушки, бельё, продукты питания, письма и рисунки от детей", - говорится в сообщении.
Кроме того, волонтеры и школьники из разных районов Новгородской области отправили бойцам копии Знамени Победы с добрыми пожеланиями. В Мелитополь делегация доставила гуманитарный груз для жителей Херсонской области.
"Мы встретились с новгородцами, бойцами 1008-го полка, доставили посылки от родных. В Луганске передали посылку для нашего земляка – пестовчанина. Побывали в 3 госпиталях", - рассказывает Тихомиров.
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Надежные людиНовгородская областьХерсонская областьМелитопольНовгородская областная Дума
 
 
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