https://ria.ru/20230620/tikhomirov-1879328615.html

Депутат Новгородской облдумы доставил стройматерилы и посылки в зону СВО

Депутат Новгородской облдумы доставил стройматерилы и посылки в зону СВО - РИА Новости, 20.06.2023

Депутат Новгородской облдумы доставил стройматерилы и посылки в зону СВО

Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров доставил стройматерилы, маскировочные сети и посылки от родных в зону проведения СВО, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:06

2023-06-20T13:06

2023-06-20T13:06

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херсонская область

мелитополь

новгородская областная дума

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров доставил стройматерилы, маскировочные сети и посылки от родных в зону проведения СВО, сообщает пресс-служба заксобрания. Тихомиров уже вернулся из очередной поездки в зону специальной военной операции. Гуманитарную помощь собирали жители со всего региона. "Военнослужащим были доставлены стройматериалы, бензопила, инструменты, маскировочные сети, тактические носилки, посылки от родных и друзей. В госпитали, находящиеся на территории Луганской и Донецкой республик, передали медицинские принадлежности, подушки, бельё, продукты питания, письма и рисунки от детей", - говорится в сообщении. Кроме того, волонтеры и школьники из разных районов Новгородской области отправили бойцам копии Знамени Победы с добрыми пожеланиями. В Мелитополь делегация доставила гуманитарный груз для жителей Херсонской области. "Мы встретились с новгородцами, бойцами 1008-го полка, доставили посылки от родных. В Луганске передали посылку для нашего земляка – пестовчанина. Побывали в 3 госпиталях", - рассказывает Тихомиров.

https://ria.ru/20230620/pomosch-1879280464.html

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Влада Копылова

новгородская область, херсонская область , мелитополь, новгородская областная дума