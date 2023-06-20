https://ria.ru/20230620/tikhanovskaya-1879384861.html

Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской

Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской - РИА Новости, 20.06.2023

Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской

Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор экс-кандидату в президенты страны Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:22

2023-06-20T16:22

2023-06-20T16:45

белоруссия

в мире

светлана тихановская

протесты в белоруссии

павел латушко

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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор экс-кандидату в президенты страны Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы."20 июня 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года по обвинению Тихановской С.Г…., оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения", - говорится в сообщении на сайте Верховного суда Белоруссии.Ранее Мингорсуд приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Производство проходило в специальном (заочном) порядке. В марте в Минский городской суд поступила жалоба экс-кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской на обвинительный приговор.Суд в Минске 6 марта заочно приговорил лидеров белорусской оппозиции Тихановскую и Павла Латушко, которые находятся за пределами Белоруссии, к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно. Главе штаба Тихановской Марии Мороз, оппозиционерам, которые участвовали в координационном совете белорусской оппозиции, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому, в настоящее время также находящимся за границей, назначено наказание в виде 12 лет колонии каждому. Тихановской назначен штраф в 800 базовых величин (около 10,5 тысячи долларов на момент оглашения приговора), Латушко лишен права занимать определенные должности на пять лет. Минский городской суд постановил оставить под арестом недвижимость, имущество и банковские счета в Белоруссии Латушко и ряда других обвиняемых.Минский городской суд начал в январе рассмотрение уголовного дела против Тихановской, Латушко, Мороз, Ковальковой и Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами страны, так что судебное заседание проходило в их отсутствие. Всем обвиняемым были инкриминированы: заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминированы некоторые статьи, например, Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину.

https://ria.ru/20230227/tikhanovskiy-1854673208.html

https://ria.ru/20221024/es-1826272526.html

https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856148024.html

белоруссия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, светлана тихановская, павел латушко