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Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской - РИА Новости, 20.06.2023
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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
 
16:22 20.06.2023 (обновлено: 16:45 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/tikhanovskaya-1879384861.html
Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской
Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской - РИА Новости, 20.06.2023
Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской
Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор экс-кандидату в президенты страны Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:22
2023-06-20T16:45
белоруссия
в мире
светлана тихановская
протесты в белоруссии
павел латушко
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор экс-кандидату в президенты страны Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы."20 июня 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года по обвинению Тихановской С.Г…., оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения", - говорится в сообщении на сайте Верховного суда Белоруссии.Ранее Мингорсуд приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Производство проходило в специальном (заочном) порядке. В марте в Минский городской суд поступила жалоба экс-кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской на обвинительный приговор.Суд в Минске 6 марта заочно приговорил лидеров белорусской оппозиции Тихановскую и Павла Латушко, которые находятся за пределами Белоруссии, к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно. Главе штаба Тихановской Марии Мороз, оппозиционерам, которые участвовали в координационном совете белорусской оппозиции, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому, в настоящее время также находящимся за границей, назначено наказание в виде 12 лет колонии каждому. Тихановской назначен штраф в 800 базовых величин (около 10,5 тысячи долларов на момент оглашения приговора), Латушко лишен права занимать определенные должности на пять лет. Минский городской суд постановил оставить под арестом недвижимость, имущество и банковские счета в Белоруссии Латушко и ряда других обвиняемых.Минский городской суд начал в январе рассмотрение уголовного дела против Тихановской, Латушко, Мороз, Ковальковой и Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами страны, так что судебное заседание проходило в их отсутствие. Всем обвиняемым были инкриминированы: заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминированы некоторые статьи, например, Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину.
https://ria.ru/20230227/tikhanovskiy-1854673208.html
https://ria.ru/20221024/es-1826272526.html
https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856148024.html
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белоруссия, в мире, светлана тихановская, павел латушко
Белоруссия, В мире, Светлана Тихановская, Протесты в Белоруссии, Павел Латушко
Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской

Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской в виде 15 лет лишения свободы

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Robert Bumsted
Светлана Тихановская. Архивное фото
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор экс-кандидату в президенты страны Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы.
"20 июня 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года по обвинению Тихановской С.Г…., оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения", - говорится в сообщении на сайте Верховного суда Белоруссии.
Сергей Тихановский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В Белоруссии Тихановского признали виновным в еще одном преступлении
27 февраля, 17:49
Ранее Мингорсуд приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Производство проходило в специальном (заочном) порядке. В марте в Минский городской суд поступила жалоба экс-кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской на обвинительный приговор.
Суд в Минске 6 марта заочно приговорил лидеров белорусской оппозиции Тихановскую и Павла Латушко, которые находятся за пределами Белоруссии, к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно. Главе штаба Тихановской Марии Мороз, оппозиционерам, которые участвовали в координационном совете белорусской оппозиции, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому, в настоящее время также находящимся за границей, назначено наказание в виде 12 лет колонии каждому. Тихановской назначен штраф в 800 базовых величин (около 10,5 тысячи долларов на момент оглашения приговора), Латушко лишен права занимать определенные должности на пять лет. Минский городской суд постановил оставить под арестом недвижимость, имущество и банковские счета в Белоруссии Латушко и ряда других обвиняемых.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Глава МИД Эстонии призвал ЕС усилить давление на белорусские власти
24 октября 2022, 14:16
Минский городской суд начал в январе рассмотрение уголовного дела против Тихановской, Латушко, Мороз, Ковальковой и Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами страны, так что судебное заседание проходило в их отсутствие. Всем обвиняемым были инкриминированы: заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминированы некоторые статьи, например, Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину.
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Белорусского оппозиционера Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии
6 марта, 15:14
 
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