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Во Франции задержали двух сторонников ИГ* - РИА Новости, 20.06.2023
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21:39 20.06.2023 (обновлено: 23:55 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/terrorizm-1879450659.html
Во Франции задержали двух сторонников ИГ*
Во Франции задержали двух сторонников ИГ* - РИА Новости, 20.06.2023
Во Франции задержали двух сторонников ИГ*
Двое сторонников террористической группировки "Исламское государство"* были задержаны во Франции по подозрению в планировании насильственных действий, заявил во РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T21:39
2023-06-20T23:55
в мире
франция
париж
бельгия
жеральд дарманен
исламское государство
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ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Двое сторонников террористической группировки "Исламское государство"* были задержаны во Франции по подозрению в планировании насильственных действий, заявил во вторник министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. "Два радикальных лица, планировавших приступить к действиям, были задержаны ГУВБ (главным управлением внутренней безопасности – ред.) после серьезной работы по расследованию и сбору данных. Спасибо этим сотрудницам и сотрудникам службы за их работу по защите французов", - написал он в своем Twitter. Вместе с сообщением министр прикрепил ссылку на статью газеты Parisien, в которой приводятся подробности произошедшего. Как отмечает издание, задержанными являются 17-летний ученик старшей школы и 21-летний студент юридического факультета, которые подозреваются в "подготовке насильственных действий во имя ИГИЛ*". По информации газеты, они планировали нападение с применением холодного оружия "против разных целей: гражданских, личностей, считающихся противниками ислама, или церквей". Ученик старшей школы был задержан в начале марта, после того как правоохранители заметили "тревожную активность" в его соцсетях, где подросток заявлял о желании совершить нападение с ножом "не важно на кого". В результате обыска его жилья были найдены несколько образцов холодного оружия, а также нашивка с символикой ИГ*, пишет Parisien. В ходе изучения онлайн-контактов задержанного следователи вышли и на студента, который, по информации правоохранителей, выполнял функцию наставника для 17-летнего юноши. Он был задержан в июне, и в его телефоне были обнаружены изображения насильственного характера, советы по покупке холодного оружия для своего "подопечного", а также призывы к насильственным действиям. При обыске жилья студента был найден план одной из церквей в Париже, сообщает газета. Кроме того, следователи обнаружили, что ученик также общался с молодыми радикалами из других стран, в частности из Британии, Бельгии и Швейцарии. Правоохранители передали развединформацию своим иностранным коллегам, благодаря чему удалось задержать нескольких подростков, говорится в статье.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230620/terrorizm-1879433930.html
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в мире, франция, париж, бельгия, жеральд дарманен, исламское государство
В мире, Франция, Париж, Бельгия, Жеральд Дарманен, Исламское государство
Во Франции задержали двух сторонников ИГ*

Во Франции задержали двух сторонников ИГ, планировавших насильственные действия

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов во Франции
Сотрудники правоохранительных органов во Франции - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сотрудники правоохранительных органов во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Двое сторонников террористической группировки "Исламское государство"* были задержаны во Франции по подозрению в планировании насильственных действий, заявил во вторник министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
«
"Два радикальных лица, планировавших приступить к действиям, были задержаны ГУВБ (главным управлением внутренней безопасности – ред.) после серьезной работы по расследованию и сбору данных. Спасибо этим сотрудницам и сотрудникам службы за их работу по защите французов", - написал он в своем Twitter.
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Вместе с сообщением министр прикрепил ссылку на статью газеты Parisien, в которой приводятся подробности произошедшего. Как отмечает издание, задержанными являются 17-летний ученик старшей школы и 21-летний студент юридического факультета, которые подозреваются в "подготовке насильственных действий во имя ИГИЛ*". По информации газеты, они планировали нападение с применением холодного оружия "против разных целей: гражданских, личностей, считающихся противниками ислама, или церквей".
Ученик старшей школы был задержан в начале марта, после того как правоохранители заметили "тревожную активность" в его соцсетях, где подросток заявлял о желании совершить нападение с ножом "не важно на кого". В результате обыска его жилья были найдены несколько образцов холодного оружия, а также нашивка с символикой ИГ*, пишет Parisien.
В ходе изучения онлайн-контактов задержанного следователи вышли и на студента, который, по информации правоохранителей, выполнял функцию наставника для 17-летнего юноши. Он был задержан в июне, и в его телефоне были обнаружены изображения насильственного характера, советы по покупке холодного оружия для своего "подопечного", а также призывы к насильственным действиям. При обыске жилья студента был найден план одной из церквей в Париже, сообщает газета.
Кроме того, следователи обнаружили, что ученик также общался с молодыми радикалами из других стран, в частности из Британии, Бельгии и Швейцарии. Правоохранители передали развединформацию своим иностранным коллегам, благодаря чему удалось задержать нескольких подростков, говорится в статье.
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