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Татарстан будет продвигать свою продукцию на Ближний Восток - РИА Новости, 20.06.2023
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19:48 20.06.2023 (обновлено: 19:50 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/tatarstan-1879437538.html
Татарстан будет продвигать свою продукцию на Ближний Восток
Татарстан будет продвигать свою продукцию на Ближний Восток - РИА Новости, 20.06.2023
Татарстан будет продвигать свою продукцию на Ближний Восток
Татарстан в ходе Петербургского международного экономического форума договорился о продвижении нефтегазового оборудования в страны Ближнего Востока и поставках... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T19:48
2023-06-20T19:50
республика татарстан
экономика
ближний восток
египет
саудовская аравия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 20 июн – РИА Новости. Татарстан в ходе Петербургского международного экономического форума договорился о продвижении нефтегазового оборудования в страны Ближнего Востока и поставках нержавеющей стали индийским компаниям, сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Родион Карпов. "Было подписано соглашение о сотрудничестве с Российско-Эмиратским деловым советом. Мы договорились о продвижении татарстанской продукции, в частности, нефтегазового оборудования, на рынки стран Ближнего Востока. Это Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, другие", - сказал Карпов на брифинге в правительстве Татарстана. Также, по его словам, подписано соглашение с Каспийским международным интеграционным клубом "Север - Юг". И поскольку проект "Север - Юг" не ограничивается Каспийским морем, достигнута договоренность с индийскими компаниями о поставках ряду предприятий нержавеющей стали, подшипников. По информации Карпова, с министром торговли и промышленности Египта договорились об организации бизнес-миссии с посещением предприятий особой экономической зоны в Египте для дальнейшего открытия там татарстанских производств. Кроме того, как отметил замминистра, готовность к созданию совместных предприятий выразили китайские компании. По его словам, достигнут ряд договоренностей и с компаниями из таких "в нынешних условиях специфических стран", как Швейцария. По данным Агентства инвестиционного развития Татарстана, всего в ходе ПМЭФ делегация республики подписала 25 соглашений. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/tatarstan-1878602904.html
https://ria.ru/20230524/tatarstan-1873858810.html
ближний восток
египет
саудовская аравия
республика татарстан (татарстан)
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экономика, ближний восток, египет, саудовская аравия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Ближний Восток, Египет, Саудовская Аравия, Республика Татарстан (Татарстан)

Татарстан будет продвигать свою продукцию на Ближний Восток

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк"Дворец земледельцев" в Казани
Дворец земледельцев в Казани - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Дворец земледельцев" в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 20 июн – РИА Новости. Татарстан в ходе Петербургского международного экономического форума договорился о продвижении нефтегазового оборудования в страны Ближнего Востока и поставках нержавеющей стали индийским компаниям, сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Родион Карпов.
«
"Было подписано соглашение о сотрудничестве с Российско-Эмиратским деловым советом. Мы договорились о продвижении татарстанской продукции, в частности, нефтегазового оборудования, на рынки стран Ближнего Востока. Это Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, другие", - сказал Карпов на брифинге в правительстве Татарстана.
Также, по его словам, подписано соглашение с Каспийским международным интеграционным клубом "Север - Юг". И поскольку проект "Север - Юг" не ограничивается Каспийским морем, достигнута договоренность с индийскими компаниями о поставках ряду предприятий нержавеющей стали, подшипников.
По информации Карпова, с министром торговли и промышленности Египта договорились об организации бизнес-миссии с посещением предприятий особой экономической зоны в Египте для дальнейшего открытия там татарстанских производств.
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Кроме того, как отметил замминистра, готовность к созданию совместных предприятий выразили китайские компании. По его словам, достигнут ряд договоренностей и с компаниями из таких "в нынешних условиях специфических стран", как Швейцария.
По данным Агентства инвестиционного развития Татарстана, всего в ходе ПМЭФ делегация республики подписала 25 соглашений.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Республика ТатарстанЭкономикаБлижний ВостокЕгипетСаудовская АравияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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