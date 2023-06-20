https://ria.ru/20230620/tatarstan-1879437538.html

Татарстан будет продвигать свою продукцию на Ближний Восток

Татарстан будет продвигать свою продукцию на Ближний Восток - РИА Новости, 20.06.2023

Татарстан будет продвигать свою продукцию на Ближний Восток

Татарстан в ходе Петербургского международного экономического форума договорился о продвижении нефтегазового оборудования в страны Ближнего Востока и поставках... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T19:48

2023-06-20T19:48

2023-06-20T19:50

республика татарстан

экономика

ближний восток

египет

саудовская аравия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 20 июн – РИА Новости. Татарстан в ходе Петербургского международного экономического форума договорился о продвижении нефтегазового оборудования в страны Ближнего Востока и поставках нержавеющей стали индийским компаниям, сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Родион Карпов. "Было подписано соглашение о сотрудничестве с Российско-Эмиратским деловым советом. Мы договорились о продвижении татарстанской продукции, в частности, нефтегазового оборудования, на рынки стран Ближнего Востока. Это Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, другие", - сказал Карпов на брифинге в правительстве Татарстана. Также, по его словам, подписано соглашение с Каспийским международным интеграционным клубом "Север - Юг". И поскольку проект "Север - Юг" не ограничивается Каспийским морем, достигнута договоренность с индийскими компаниями о поставках ряду предприятий нержавеющей стали, подшипников. По информации Карпова, с министром торговли и промышленности Египта договорились об организации бизнес-миссии с посещением предприятий особой экономической зоны в Египте для дальнейшего открытия там татарстанских производств. Кроме того, как отметил замминистра, готовность к созданию совместных предприятий выразили китайские компании. По его словам, достигнут ряд договоренностей и с компаниями из таких "в нынешних условиях специфических стран", как Швейцария. По данным Агентства инвестиционного развития Татарстана, всего в ходе ПМЭФ делегация республики подписала 25 соглашений. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/tatarstan-1878602904.html

https://ria.ru/20230524/tatarstan-1873858810.html

ближний восток

египет

саудовская аравия

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ближний восток, египет, саудовская аравия, республика татарстан (татарстан)