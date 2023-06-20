Татарстан будет продвигать свою продукцию на Ближний Восток
"Дворец земледельцев" в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 июн – РИА Новости. Татарстан в ходе Петербургского международного экономического форума договорился о продвижении нефтегазового оборудования в страны Ближнего Востока и поставках нержавеющей стали индийским компаниям, сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Родион Карпов.
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"Было подписано соглашение о сотрудничестве с Российско-Эмиратским деловым советом. Мы договорились о продвижении татарстанской продукции, в частности, нефтегазового оборудования, на рынки стран Ближнего Востока. Это Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, другие", - сказал Карпов на брифинге в правительстве Татарстана.
Также, по его словам, подписано соглашение с Каспийским международным интеграционным клубом "Север - Юг". И поскольку проект "Север - Юг" не ограничивается Каспийским морем, достигнута договоренность с индийскими компаниями о поставках ряду предприятий нержавеющей стали, подшипников.
По информации Карпова, с министром торговли и промышленности Египта договорились об организации бизнес-миссии с посещением предприятий особой экономической зоны в Египте для дальнейшего открытия там татарстанских производств.
Кроме того, как отметил замминистра, готовность к созданию совместных предприятий выразили китайские компании. По его словам, достигнут ряд договоренностей и с компаниями из таких "в нынешних условиях специфических стран", как Швейцария.
По данным Агентства инвестиционного развития Татарстана, всего в ходе ПМЭФ делегация республики подписала 25 соглашений.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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