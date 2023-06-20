https://ria.ru/20230620/tankisty-1879266023.html

Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023

Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Танковые экипажи Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T05:18

2023-06-20T05:18

2023-06-20T08:55

специальная военная операция на украине

россия

центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Танковые экипажи Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие таковых экипажей мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - заявили в оборонном ведомстве. По словам собеседника агентства, в ходе выполнения боевых задач танкисты ЦВО регулярно наносят поражение технике и живой силе украинской армии, ведут поражение командных и опорных пунктов, выполняют прикрытие действий штурмовых отрядов. "Операторы-наводчики и командиры танков во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами из 125-миллиметровых орудий. Для продвижения штурмовых отрядов в лесистой местности выполняют разминирование маршрута при помощи специальных колейных минных тралов", - рассказали в Минобороны.

https://ria.ru/20230620/aviatsiya-1879265371.html

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Уничтожение опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении Танковые экипажи ЦВО уничтожили опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении и продолжают поражать технику и живую силу противника в круглосуточном режиме, сообщили РИА Новости в Минобороны. 2023-06-20T05:18 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, центральный военный округ, в мире