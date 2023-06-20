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Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:18 20.06.2023 (обновлено: 08:55 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/tankisty-1879266023.html
Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Танковые экипажи Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:18
2023-06-20T08:55
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
в мире
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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Танковые экипажи Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие таковых экипажей мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - заявили в оборонном ведомстве. По словам собеседника агентства, в ходе выполнения боевых задач танкисты ЦВО регулярно наносят поражение технике и живой силе украинской армии, ведут поражение командных и опорных пунктов, выполняют прикрытие действий штурмовых отрядов. "Операторы-наводчики и командиры танков во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами из 125-миллиметровых орудий. Для продвижения штурмовых отрядов в лесистой местности выполняют разминирование маршрута при помощи специальных колейных минных тралов", - рассказали в Минобороны.
https://ria.ru/20230620/aviatsiya-1879265371.html
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РИА Новости
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Уничтожение опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении
Танковые экипажи ЦВО уничтожили опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении и продолжают поражать технику и живую силу противника в круглосуточном режиме, сообщили РИА Новости в Минобороны.
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россия, центральный военный округ, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, В мире
Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Танковые экипажи ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении украинский опорный пункт

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Танковые экипажи Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Военнослужащие таковых экипажей мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - заявили в оборонном ведомстве.
По словам собеседника агентства, в ходе выполнения боевых задач танкисты ЦВО регулярно наносят поражение технике и живой силе украинской армии, ведут поражение командных и опорных пунктов, выполняют прикрытие действий штурмовых отрядов.
"Операторы-наводчики и командиры танков во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами из 125-миллиметровых орудий. Для продвижения штурмовых отрядов в лесистой местности выполняют разминирование маршрута при помощи специальных колейных минных тралов", - рассказали в Минобороны.
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