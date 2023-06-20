https://ria.ru/20230620/tankisty-1879266023.html
Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Танковые экипажи Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:18
2023-06-20T05:18
2023-06-20T08:55
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879275637_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_987107609bf4ef72dd4f8bdc93cfc142.jpg
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Танковые экипажи Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие таковых экипажей мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - заявили в оборонном ведомстве. По словам собеседника агентства, в ходе выполнения боевых задач танкисты ЦВО регулярно наносят поражение технике и живой силе украинской армии, ведут поражение командных и опорных пунктов, выполняют прикрытие действий штурмовых отрядов. "Операторы-наводчики и командиры танков во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами из 125-миллиметровых орудий. Для продвижения штурмовых отрядов в лесистой местности выполняют разминирование маршрута при помощи специальных колейных минных тралов", - рассказали в Минобороны.
https://ria.ru/20230620/aviatsiya-1879265371.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879275637_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_741d64c63724606b686aa63f443903ff.jpg
Уничтожение опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении
Танковые экипажи ЦВО уничтожили опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении и продолжают поражать технику и живую силу противника в круглосуточном режиме, сообщили РИА Новости в Минобороны.
2023-06-20T05:18
true
PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный военный округ, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, В мире
Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Танковые экипажи ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении украинский опорный пункт
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Танковые экипажи Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Военнослужащие таковых экипажей мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - заявили в оборонном ведомстве.
По словам собеседника агентства, в ходе выполнения боевых задач танкисты ЦВО регулярно наносят поражение технике и живой силе украинской армии, ведут поражение командных и опорных пунктов, выполняют прикрытие действий штурмовых отрядов.
"Операторы-наводчики и командиры танков во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами из 125-миллиметровых орудий. Для продвижения штурмовых отрядов в лесистой местности выполняют разминирование маршрута при помощи специальных колейных минных тралов", - рассказали в Минобороны.
Российская авиация нанесла на Купянском направлении десять ударов по ВСУ