https://ria.ru/20230620/sud-1879426047.html

Суд в Москве оставил в СИЗО директора Собчак и бывшего главреда Tatler

Суд в Москве оставил в СИЗО директора Собчак и бывшего главреда Tatler - РИА Новости, 20.06.2023

Суд в Москве оставил в СИЗО директора Собчак и бывшего главреда Tatler

Тверской суд Москвы продлил до 14 июля срок ареста в СИЗО коммерческому директору компании Ксении Собчак "Осторожно новости" Кириллу Суханову и бывшему главному РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T18:42

2023-06-20T18:42

2023-06-20T18:42

происшествия

москва

россия

сергей чемезов

ксения собчак

ростех

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 14 июля срок ареста в СИЗО коммерческому директору компании Ксении Собчак "Осторожно новости" Кириллу Суханову и бывшему главному редактору Tatler Ариану Романовскому (по паспорту Кузьмин) и администратору телеграм-каналов Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля Суханову, Романовскому и Бигаеву", - сказала собеседница агентства. По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в телеграм-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами, а также за удаление одного из постов. Фигурантам вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" часть 3 статьи 163 УК РФ) и грозит до 15 лет колонии. Обвиняемые не считают себя причастными к предъявленному обвинению. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, десять миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили сами фигуранты. Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.

https://ria.ru/20230605/prizyvy-1876186593.html

https://ria.ru/20230615/sizo-1878261121.html

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происшествия, москва, россия, сергей чемезов, ксения собчак, ростех