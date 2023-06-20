https://ria.ru/20230620/su-25-1879262259.html
Минобороны показало кадры с Су-25, выполнившим уже 230 ударов по ВСУ
Минобороны показало кадры с Су-25, выполнившим уже 230 ударов по ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
Минобороны показало кадры с Су-25, выполнившим уже 230 ударов по ВСУ
Один из штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе выполнения задач специальной военной операции совершил уже более 230 боевых вылетов на поражение противника, следует РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T03:13
2023-06-20T03:13
2023-06-20T08:45
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Один из штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе выполнения задач специальной военной операции совершил уже более 230 боевых вылетов на поражение противника, следует из опубликованного во вторник видео Минобороны России.В ролике ведомства – подготовка пары штурмовиков Су-25 к очередному боевому вылету, подвеска вооружения, в частности самых мощных российских неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-25, установка картриджей с патронами ложных тепловых целей, вылет самолетов на задачу, а также пуск ракет по противнику и возвращение на аэродром.На борту одного из штурмовиков нанесены 23 белые звезды – каждая звезда означает 10 боевых вылетов. Таким образом, данный Су-25 совершил уже как минимум 230 боевых вылетов.
https://ria.ru/20230617/unichtozhenie-1878852332.html
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Кадры штурмовика Су-25, совершившего более 200 боевых вылетов
Один из штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе спецоперации совершил уже более 230 боевых вылетов на поражение противника. Кадры с ним публикует Минобороны. На борту самолета - 23 белые звезды, каждая означает 10 боевых вылетов.
2023-06-20T03:13
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РИА Новости
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россия, воздушно-космические силы россии, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-25
Минобороны показало кадры с Су-25, выполнившим уже 230 ударов по ВСУ
Минобороны: один из Су-25 совершил уже более 230 вылетов на поражение противника
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Один из штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе выполнения задач специальной военной операции совершил уже более 230 боевых вылетов на поражение противника, следует из опубликованного во вторник видео Минобороны России.
В ролике ведомства – подготовка пары штурмовиков Су-25 к очередному боевому вылету, подвеска вооружения, в частности самых мощных российских неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-25, установка картриджей с патронами ложных тепловых целей, вылет самолетов на задачу, а также пуск ракет по противнику и возвращение на аэродром.
На борту одного из штурмовиков нанесены 23 белые звезды – каждая звезда означает 10 боевых вылетов. Таким образом, данный Су-25 совершил уже как минимум 230 боевых вылетов.
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям