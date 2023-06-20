https://ria.ru/20230620/su-25-1879262259.html

Минобороны показало кадры с Су-25, выполнившим уже 230 ударов по ВСУ

Минобороны показало кадры с Су-25, выполнившим уже 230 ударов по ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023

Минобороны показало кадры с Су-25, выполнившим уже 230 ударов по ВСУ

Один из штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе выполнения задач специальной военной операции совершил уже более 230 боевых вылетов на поражение противника, следует РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T03:13

2023-06-20T03:13

2023-06-20T08:45

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

су-25

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Один из штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе выполнения задач специальной военной операции совершил уже более 230 боевых вылетов на поражение противника, следует из опубликованного во вторник видео Минобороны России.В ролике ведомства – подготовка пары штурмовиков Су-25 к очередному боевому вылету, подвеска вооружения, в частности самых мощных российских неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-25, установка картриджей с патронами ложных тепловых целей, вылет самолетов на задачу, а также пуск ракет по противнику и возвращение на аэродром.На борту одного из штурмовиков нанесены 23 белые звезды – каждая звезда означает 10 боевых вылетов. Таким образом, данный Су-25 совершил уже как минимум 230 боевых вылетов.

https://ria.ru/20230617/unichtozhenie-1878852332.html

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Кадры штурмовика Су-25, совершившего более 200 боевых вылетов Один из штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе спецоперации совершил уже более 230 боевых вылетов на поражение противника. Кадры с ним публикует Минобороны. На борту самолета - 23 белые звезды, каждая означает 10 боевых вылетов. 2023-06-20T03:13 true PT2M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, воздушно-космические силы россии, су-25