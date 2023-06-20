https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879358841.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 20.06.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении

Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность трех... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:41

2023-06-20T14:41

2023-06-20T14:41

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, а украинская сторона потеряла за сутки до 40 военных и шесть единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777 и контрбатарейную РЛС "Зоопарк", говорится в сводке Минобороны России. По данным ведомства, на купянском направлении армейской авиацией, артиллерией и слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах Масютовка, Кисловка, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР. "В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Ягодное Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина