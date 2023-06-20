https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879358841.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 20.06.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность трех... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:41
2023-06-20T14:41
2023-06-20T14:41
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, а украинская сторона потеряла за сутки до 40 военных и шесть единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777 и контрбатарейную РЛС "Зоопарк", говорится в сводке Минобороны России. По данным ведомства, на купянском направлении армейской авиацией, артиллерией и слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах Масютовка, Кисловка, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР. "В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Ягодное Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 40 военных на Купянском направлении