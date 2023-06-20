https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879358268.html
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS - РИА Новости, 20.06.2023
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:38
2023-06-20T14:38
2023-06-20T14:38
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вооруженные силы украины
рсзо himars
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка Луганской народной республики, Старомлыновка, Орлинское Донецкой народной республики, Червоноармейское, Верхняя Криница, Чапаевка и Грозовое Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4713 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10222 танка и других боевых бронированных машин, 1126 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11066 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS
Минобороны: ПВО России за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов РСЗО HIMARS