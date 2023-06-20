https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879358268.html

Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS - РИА Новости, 20.06.2023

Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:38

2023-06-20T14:38

2023-06-20T14:38

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рсзо himars

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка Луганской народной республики, Старомлыновка, Орлинское Донецкой народной республики, Червоноармейское, Верхняя Криница, Чапаевка и Грозовое Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4713 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10222 танка и других боевых бронированных машин, 1126 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11066 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, кременная, украина, вооруженные силы украины, рсзо himars, министерство обороны рф (минобороны рф)