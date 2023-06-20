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Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879358268.html
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS - РИА Новости, 20.06.2023
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:38
2023-06-20T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
россия
кременная
украина
вооруженные силы украины
рсзо himars
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. &quot;Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка Луганской народной республики, Старомлыновка, Орлинское Донецкой народной республики, Червоноармейское, Верхняя Криница, Чапаевка и Грозовое Запорожской области&quot;, - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4713 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10222 танка и других боевых бронированных машин, 1126 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11066 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, технологии, россия, кременная, украина, вооруженные силы украины, рсзо himars, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Кременная, Украина, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS

Минобороны: ПВО России за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов РСЗО HIMARS

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" в зоне спецоперации
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
«

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка Луганской народной республики, Старомлыновка, Орлинское Донецкой народной республики, Червоноармейское, Верхняя Криница, Чапаевка и Грозовое Запорожской области", - говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4713 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10222 танка и других боевых бронированных машин, 1126 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11066 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииРоссияКременнаяУкраинаВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARSМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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