https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879354758.html
Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами, сообщило во вторник Министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:26
2023-06-20T14:26
2023-06-20T14:31
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
северск
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами, сообщило во вторник Министерство обороны РФ."В течение суток уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Северск Донецкой народной республики, группировки войск "Запорожье", 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области, а также 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах города Очаков Николаевской области и Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879354259.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, северск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Северск
Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ
Минобороны: российские военные за сутки уничтожили восемь складов с боеприпасами ВСУ