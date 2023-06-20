https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879354758.html

Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023

Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами, сообщило во вторник Министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:26

2023-06-20T14:26

2023-06-20T14:31

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

харьковская область

северск

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами, сообщило во вторник Министерство обороны РФ."В течение суток уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Северск Донецкой народной республики, группировки войск "Запорожье", 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области, а также 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах города Очаков Николаевской области и Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879354259.html

россия

харьковская область

северск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, северск