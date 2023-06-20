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Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 20.06.2023 (обновлено: 14:31 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879354758.html
Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами, сообщило во вторник Министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:26
2023-06-20T14:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
северск
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами, сообщило во вторник Министерство обороны РФ."В течение суток уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Северск Донецкой народной республики, группировки войск "Запорожье", 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области, а также 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах города Очаков Николаевской области и Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке.
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россия
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, северск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Северск
Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ

Минобороны: российские военные за сутки уничтожили восемь складов с боеприпасами ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
Подготовка экипажей танков Т-90 Прорыв - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами, сообщило во вторник Министерство обороны РФ.
"В течение суток уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Северск Донецкой народной республики, группировки войск "Запорожье", 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области, а также 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах города Очаков Николаевской области и Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке.
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская областьСеверск
 
 
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