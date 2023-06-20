https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879354259.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 20.06.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Общие потери Украины на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 военных, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, сообщили во... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:25

2023-06-20T14:25

2023-06-20T14:41

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Общие потери Украины на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 военных, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Общие потери противника Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 украинских военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

украина, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)