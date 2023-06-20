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В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 20.06.2023 (обновлено: 14:41 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879354259.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 20.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Общие потери Украины на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 военных, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, сообщили во... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:25
2023-06-20T14:41
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Общие потери Украины на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 военных, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Общие потери противника Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 украинских военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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украина, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ составили до 260 военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России на Запорожском направлении
Военнослужащие ВС России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Общие потери Украины на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 военных, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
«
"Общие потери противника Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 украинских военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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