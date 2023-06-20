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Минобороны сообщило о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 20.06.2023 (обновлено: 14:40 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879353302.html
Минобороны сообщило о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях
Минобороны сообщило о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 20.06.2023
Минобороны сообщило о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях
В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщили... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:20
2023-06-20T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
красногоровка
авдеевка
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На донецком направлении активными действиями группировки войск "Юг" в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), красногоровка, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красногоровка, Авдеевка
Минобороны сообщило о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях

Минобороны: на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях отбиты атаки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На донецком направлении активными действиями группировки войск "Юг" в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КрасногоровкаАвдеевка
 
 
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