https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879353302.html
Минобороны сообщило о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях
Минобороны сообщило о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 20.06.2023
Минобороны сообщило о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях
В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщили... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:20
2023-06-20T14:20
2023-06-20T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
красногоровка
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На донецком направлении активными действиями группировки войск "Юг" в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны сообщило о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях
Минобороны: на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях отбиты атаки ВСУ