https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879353302.html

Минобороны сообщило о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях

Минобороны сообщило о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 20.06.2023

Минобороны сообщило о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях

В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщили... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:20

2023-06-20T14:20

2023-06-20T14:40

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

красногоровка

авдеевка

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На донецком направлении активными действиями группировки войск "Юг" в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

красногоровка

авдеевка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), красногоровка, авдеевка