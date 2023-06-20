https://ria.ru/20230620/spetsopeatsiya-1879453195.html

В Киеве заявили о "бешеном сопротивлении" при контрнаступлении ВСУ

В Киеве заявили о "бешеном сопротивлении" при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 21.06.2023

В Киеве заявили о "бешеном сопротивлении" при контрнаступлении ВСУ

ВСУ при контрнаступлении столкнулись с трудностями и "бешеным сопротивлением", заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-20T22:03

2023-06-20T22:03

2023-06-21T00:35

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владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ВСУ при контрнаступлении столкнулись с трудностями и "бешеным сопротивлением", заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13:00 кино началось, через час двадцать уже завершение и понятно, что произошло", — написала она в Telegram-канале.По словам замминистра, в жизни такого не происходит. Она добавила, что ВСУ будут "продвигаться постепенно", при этом армию ждут сложности, а также "бешеное сопротивление".Ранее Маляр попросила не измерять результаты украинского наступления "исключительно населенными пунктами". При этом она не стала уточнять конкретные "критерии эффективности". Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления доступ к Крыму.На встрече с военкорами 13 июня Владимир Путин сообщил, что украинские войска при наступлении несут большие потери и не добились успехов ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато