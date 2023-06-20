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В Киеве заявили о "бешеном сопротивлении" при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 20.06.2023 (обновлено: 00:35 21.06.2023)
https://ria.ru/20230620/spetsopeatsiya-1879453195.html
В Киеве заявили о "бешеном сопротивлении" при контрнаступлении ВСУ
В Киеве заявили о "бешеном сопротивлении" при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 21.06.2023
В Киеве заявили о "бешеном сопротивлении" при контрнаступлении ВСУ
ВСУ при контрнаступлении столкнулись с трудностями и "бешеным сопротивлением", заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-20T22:03
2023-06-21T00:35
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ВСУ при контрнаступлении столкнулись с трудностями и "бешеным сопротивлением", заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. &quot;Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13:00 кино началось, через час двадцать уже завершение и понятно, что произошло&quot;, — написала она в Telegram-канале.По словам замминистра, в жизни такого не происходит. Она добавила, что ВСУ будут "продвигаться постепенно", при этом армию ждут сложности, а также "бешеное сопротивление".Ранее Маляр попросила не измерять результаты украинского наступления "исключительно населенными пунктами". При этом она не стала уточнять конкретные "критерии эффективности". Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления доступ к Крыму.На встрече с военкорами 13 июня Владимир Путин сообщил, что украинские войска при наступлении несут большие потери и не добились успехов ни на одном из направлений.
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в мире, киев, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Киеве заявили о "бешеном сопротивлении" при контрнаступлении ВСУ

МО Украины: ВСУ при наступлении натолкнулись на проблемы и сильное сопротивление ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне спецоперации
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС России ведет огонь в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ВСУ при контрнаступлении столкнулись с трудностями и "бешеным сопротивлением", заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«

"Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13:00 кино началось, через час двадцать уже завершение и понятно, что произошло", — написала она в Telegram-канале.

По словам замминистра, в жизни такого не происходит. Она добавила, что ВСУ будут "продвигаться постепенно", при этом армию ждут сложности, а также "бешеное сопротивление".
Ранее Маляр попросила не измерять результаты украинского наступления "исключительно населенными пунктами". При этом она не стала уточнять конкретные "критерии эффективности".
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления доступ к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня Владимир Путин сообщил, что украинские войска при наступлении несут большие потери и не добились успехов ни на одном из направлений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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