В Киеве заявили о "бешеном сопротивлении" при контрнаступлении ВСУ
МО Украины: ВСУ при наступлении натолкнулись на проблемы и сильное сопротивление ВС России
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне спецоперации
Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ВСУ при контрнаступлении столкнулись с трудностями и "бешеным сопротивлением", заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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"Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13:00 кино началось, через час двадцать уже завершение и понятно, что произошло", — написала она в Telegram-канале.
По словам замминистра, в жизни такого не происходит. Она добавила, что ВСУ будут "продвигаться постепенно", при этом армию ждут сложности, а также "бешеное сопротивление".
Ранее Маляр попросила не измерять результаты украинского наступления "исключительно населенными пунктами". При этом она не стала уточнять конкретные "критерии эффективности".
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления доступ к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня Владимир Путин сообщил, что украинские войска при наступлении несут большие потери и не добились успехов ни на одном из направлений.