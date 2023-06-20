https://ria.ru/20230620/spasateli-1879271212.html

МЧС восстанавливает в Херсонской области соцобъекты и мобильную связь

МЧС восстанавливает в Херсонской области соцобъекты и мобильную связь - РИА Новости, 20.06.2023

МЧС восстанавливает в Херсонской области соцобъекты и мобильную связь

МЧС России восстанавливает социальные объект, инфраструктуру и жилые дома в Херсонской области, попавшие в зону затопления, а также мобильную связь, сообщает... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T07:32

2023-06-20T07:32

2023-06-20T07:32

россия

херсонская область

днепр (город)

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877387398_0:121:1227:811_1920x0_80_0_0_d684a3fe04602e6ec11fdd7cd6fe3809.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. МЧС России восстанавливает социальные объект, инфраструктуру и жилые дома в Херсонской области, попавшие в зону затопления, а также мобильную связь, сообщает пресс-служба ведомства. "Особое внимание уделено работам по поэтапному восстановлению социальных объектов, инфраструктуры и жилых домов. На данный момент аварийным бригадам удалось восстановить работу мобильной связи в 13 населенных пунктах, попавших в зону затопления. Энергоснабжение полностью восстановили по штатной схеме в четырех населенных пунктах, и в трех - по временной схеме. Экстренные и коммунальные службы проводят работы по вывозу мусора, откачке воды из домов, восстановлению дорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении. МЧС также помогает и адресно: при поступлении заявки от местных жителей им привозят продукты питания, питьевую воду, оказывают помощь в эвакуации и проведении аварийно-восстановительных работ. Кроме того, специалисты МЧС России проводят санитарную обработку территории, чтобы не допустить вспышки инфекционных заболеваний и распространения вирусных инфекций, дезинфекцию проводят внутри помещений, освободившихся от воды, а также на придомовых территориях и в общественных местах. В населенных пунктах работают оценочные комиссии, которые регистрируют утраченное и поврежденное жилье и имущество, оформляют документы на получение выплат. Всего для ликвидации последствий ЧС привлечено более 1270 человек и 354 единицы техники. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230619/kakhovskayages-1879252671.html

россия

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , днепр (город), владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)