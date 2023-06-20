https://ria.ru/20230620/soveschanie-1879366582.html
Путин по видеосвязи проведет совещание с правительством 21 июня
Путин по видеосвязи проведет совещание с правительством 21 июня - РИА Новости, 20.06.2023
Путин по видеосвязи проведет совещание с правительством 21 июня
Президент России Владимир Путин 21 июня по видеосвязи проведет совещание с кабмином, обсудят обеспечение отраслей экономики необходимыми твердыми полезными... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:11
2023-06-20T15:11
2023-06-20T15:11
владимир путин
правительство рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
денис мантуров
виктория абрамченко
экономика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 июня по видеосвязи проведет совещание с кабмином, обсудят обеспечение отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать первого июня Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой станет обеспечение отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами по этому поводу выступят вице-премьер Виктория Абрамченко, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минприроды Александр Козлов и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20220708/sovfed-1801323653.html
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владимир путин, правительство рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", денис мантуров, виктория абрамченко, экономика
Владимир Путин, Правительство РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Денис Мантуров, Виктория Абрамченко, Экономика
Путин по видеосвязи проведет совещание с правительством 21 июня
Путин обсудит с правительством обеспечение отраслей экономики полезными ископаемыми