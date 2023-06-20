https://ria.ru/20230620/sotskontrakt-1879389735.html
Около 600 социальных контрактов заключили в Подмосковье в 2023 году
Около 600 социальных контрактов заключили в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 20.06.2023
Около 600 социальных контрактов заключили в Подмосковье в 2023 году
В министерстве социального развития Московской области рассказали, что жители региона с начала года заключили порядка 600 социальных контрактов. Сумма договора... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:44
2023-06-20T16:44
2023-06-20T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_bdd80265fad447787ccd67fc2b3344be.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В министерстве социального развития Московской области рассказали, что жители региона с начала года заключили порядка 600 социальных контрактов. Сумма договора превысила 124 млнрублей, сообщил телеканал "360"."Самым востребованным стало открытие собственного дела –это 300 заключенных соцконтрактов, как, например, на поиск работы заключено 274 соцконтракта", –рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.В текущем году власти выделили около 230 млнрублей. Размер выплаты составляет от 75 до 350 тыс. рублей.Заключить договор можно с помощью портала госуслуг.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_52:174:2338:1888_1920x0_80_0_0_18b70e61764613218c41b0a066291a4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)