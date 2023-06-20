Рейтинг@Mail.ru
Около 600 социальных контрактов заключили в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:44 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/sotskontrakt-1879389735.html
Около 600 социальных контрактов заключили в Подмосковье в 2023 году
Около 600 социальных контрактов заключили в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 20.06.2023
Около 600 социальных контрактов заключили в Подмосковье в 2023 году
В министерстве социального развития Московской области рассказали, что жители региона с начала года заключили порядка 600 социальных контрактов. Сумма договора... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:44
2023-06-20T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_bdd80265fad447787ccd67fc2b3344be.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В министерстве социального развития Московской области рассказали, что жители региона с начала года заключили порядка 600 социальных контрактов. Сумма договора превысила 124 млнрублей, сообщил телеканал "360"."Самым востребованным стало открытие собственного дела –это 300 заключенных соцконтрактов, как, например, на поиск работы заключено 274 соцконтракта", –рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.В текущем году власти выделили около 230 млнрублей. Размер выплаты составляет от 75 до 350 тыс. рублей.Заключить договор можно с помощью портала госуслуг.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_52:174:2338:1888_1920x0_80_0_0_18b70e61764613218c41b0a066291a4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 600 социальных контрактов заключили в Подмосковье в 2023 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В министерстве социального развития Московской области рассказали, что жители региона с начала года заключили порядка 600 социальных контрактов. Сумма договора превысила 124 млнрублей, сообщил телеканал "360".
"Самым востребованным стало открытие собственного дела –это 300 заключенных соцконтрактов, как, например, на поиск работы заключено 274 соцконтракта", –рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
В текущем году власти выделили около 230 млнрублей. Размер выплаты составляет от 75 до 350 тыс. рублей.
Заключить договор можно с помощью портала госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала