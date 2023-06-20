https://ria.ru/20230620/sotskontrakt-1879389735.html

Около 600 социальных контрактов заключили в Подмосковье в 2023 году

Около 600 социальных контрактов заключили в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 20.06.2023

Около 600 социальных контрактов заключили в Подмосковье в 2023 году

В министерстве социального развития Московской области рассказали, что жители региона с начала года заключили порядка 600 социальных контрактов. Сумма договора... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:44

2023-06-20T16:44

2023-06-20T16:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В министерстве социального развития Московской области рассказали, что жители региона с начала года заключили порядка 600 социальных контрактов. Сумма договора превысила 124 млнрублей, сообщил телеканал "360"."Самым востребованным стало открытие собственного дела –это 300 заключенных соцконтрактов, как, например, на поиск работы заключено 274 соцконтракта", –рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.В текущем году власти выделили около 230 млнрублей. Размер выплаты составляет от 75 до 350 тыс. рублей.Заключить договор можно с помощью портала госуслуг.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)