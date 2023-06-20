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Аверов: в Липецкой области утвердили заключение 3 соглашений по концессиям - РИА Новости, 20.06.2023
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Липецкая область
 
17:43 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/soglasheniya-1879410894.html
Аверов: в Липецкой области утвердили заключение 3 соглашений по концессиям
Аверов: в Липецкой области утвердили заключение 3 соглашений по концессиям - РИА Новости, 20.06.2023
Аверов: в Липецкой области утвердили заключение 3 соглашений по концессиям
Депутаты Липецкого областного Совета утвердили заключение двух прямых соглашений в рамках концессий по созданию, реконструкции, эксплуатации объектов... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:43
2023-06-20T17:43
липецкая область
липецк
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ЛИПЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного Совета утвердили заключение двух прямых соглашений в рамках концессий по созданию, реконструкции, эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Липецка; также было утверждено заключение соглашения по реализации проекта строительства и реконструкции очистных сооружений МУП "Липецкая станция аэрации", сообщает пресс-служба регионального заксобрания.Как отмечается в сообщении, прямые соглашения определяют порядок взаимодействия финансирующих организаций (ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" и Госкорпорация "ВЭБ. РФ") с другими сторонами концессии: ООО "РВК-Липецк", администрацией города Липецка и региональным правительством, которое выступает гарантом по сделкам.Кроме того, парламент области утвердил соглашение о реализации проекта "Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП "Липецкая станция аэрации". Соглашение регулирует отношения, связанные с реализацией проекта по модернизации городских очистных сооружений МУП "Липецкая станция аэрации" в части трех этапов реконструкции. Их финансирование будет осуществляться публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" из средств Фонда нацблагосостояния."Масштабные работы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения Липецка еще не начались. Но уже сегодня компания "РВК-Липецк" приступила к ликвидации аварийных ситуаций на сетях в областном центре. После утверждения прямых соглашений из Фонда развития территорий, из Внешэкономбанка компании-концессионеру поступит финансирование, средства станут доступны для проведения плановых ремонтных работ более высокими темпами", – цитирует пресс-служба председателя Липецкого областного Совета депутатов Дмитрия Аверова.
https://ria.ru/20230620/lipetsk-1879278503.html
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липецк
Липецкая область, Липецк

Аверов: в Липецкой области утвердили заключение 3 соглашений по концессиям

© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовСпикер Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов
Спикер Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Спикер Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного Совета утвердили заключение двух прямых соглашений в рамках концессий по созданию, реконструкции, эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Липецка; также было утверждено заключение соглашения по реализации проекта строительства и реконструкции очистных сооружений МУП "Липецкая станция аэрации", сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
Как отмечается в сообщении, прямые соглашения определяют порядок взаимодействия финансирующих организаций (ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" и Госкорпорация "ВЭБ. РФ") с другими сторонами концессии: ООО "РВК-Липецк", администрацией города Липецка и региональным правительством, которое выступает гарантом по сделкам.
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Кроме того, парламент области утвердил соглашение о реализации проекта "Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП "Липецкая станция аэрации". Соглашение регулирует отношения, связанные с реализацией проекта по модернизации городских очистных сооружений МУП "Липецкая станция аэрации" в части трех этапов реконструкции. Их финансирование будет осуществляться публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" из средств Фонда нацблагосостояния.
"Масштабные работы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения Липецка еще не начались. Но уже сегодня компания "РВК-Липецк" приступила к ликвидации аварийных ситуаций на сетях в областном центре. После утверждения прямых соглашений из Фонда развития территорий, из Внешэкономбанка компании-концессионеру поступит финансирование, средства станут доступны для проведения плановых ремонтных работ более высокими темпами", – цитирует пресс-служба председателя Липецкого областного Совета депутатов Дмитрия Аверова.
 
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