https://ria.ru/20230620/soglasheniya-1879410894.html
Аверов: в Липецкой области утвердили заключение 3 соглашений по концессиям
Аверов: в Липецкой области утвердили заключение 3 соглашений по концессиям - РИА Новости, 20.06.2023
Аверов: в Липецкой области утвердили заключение 3 соглашений по концессиям
Депутаты Липецкого областного Совета утвердили заключение двух прямых соглашений в рамках концессий по созданию, реконструкции, эксплуатации объектов... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:43
2023-06-20T17:43
2023-06-20T17:43
липецкая область
липецк
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ЛИПЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного Совета утвердили заключение двух прямых соглашений в рамках концессий по созданию, реконструкции, эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Липецка; также было утверждено заключение соглашения по реализации проекта строительства и реконструкции очистных сооружений МУП "Липецкая станция аэрации", сообщает пресс-служба регионального заксобрания.Как отмечается в сообщении, прямые соглашения определяют порядок взаимодействия финансирующих организаций (ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" и Госкорпорация "ВЭБ. РФ") с другими сторонами концессии: ООО "РВК-Липецк", администрацией города Липецка и региональным правительством, которое выступает гарантом по сделкам.Кроме того, парламент области утвердил соглашение о реализации проекта "Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП "Липецкая станция аэрации". Соглашение регулирует отношения, связанные с реализацией проекта по модернизации городских очистных сооружений МУП "Липецкая станция аэрации" в части трех этапов реконструкции. Их финансирование будет осуществляться публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" из средств Фонда нацблагосостояния."Масштабные работы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения Липецка еще не начались. Но уже сегодня компания "РВК-Липецк" приступила к ликвидации аварийных ситуаций на сетях в областном центре. После утверждения прямых соглашений из Фонда развития территорий, из Внешэкономбанка компании-концессионеру поступит финансирование, средства станут доступны для проведения плановых ремонтных работ более высокими темпами", – цитирует пресс-служба председателя Липецкого областного Совета депутатов Дмитрия Аверова.
https://ria.ru/20230620/lipetsk-1879278503.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк
ЛИПЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного Совета утвердили заключение двух прямых соглашений в рамках концессий по созданию, реконструкции, эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Липецка; также было утверждено заключение соглашения по реализации проекта строительства и реконструкции очистных сооружений МУП "Липецкая станция аэрации", сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
Как отмечается в сообщении, прямые соглашения определяют порядок взаимодействия финансирующих организаций (ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" и Госкорпорация "ВЭБ. РФ") с другими сторонами концессии: ООО "РВК-Липецк", администрацией города Липецка
и региональным правительством, которое выступает гарантом по сделкам.
Более 550 рабочих мест будет создано в ОЭЗ "Липецк"
Кроме того, парламент области утвердил соглашение о реализации проекта "Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП "Липецкая станция аэрации". Соглашение регулирует отношения, связанные с реализацией проекта по модернизации городских очистных сооружений МУП "Липецкая станция аэрации" в части трех этапов реконструкции. Их финансирование будет осуществляться публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" из средств Фонда нацблагосостояния.
"Масштабные работы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения Липецка еще не начались. Но уже сегодня компания "РВК-Липецк" приступила к ликвидации аварийных ситуаций на сетях в областном центре. После утверждения прямых соглашений из Фонда развития территорий, из Внешэкономбанка компании-концессионеру поступит финансирование, средства станут доступны для проведения плановых ремонтных работ более высокими темпами", – цитирует пресс-служба председателя Липецкого областного Совета депутатов Дмитрия Аверова.