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Президент Словакии заявила, что не пойдет на следующие выборы - РИА Новости, 20.06.2023
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16:17 20.06.2023 (обновлено: 16:34 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/slovakiya-1879383480.html
Президент Словакии заявила, что не пойдет на следующие выборы
Президент Словакии заявила, что не пойдет на следующие выборы - РИА Новости, 20.06.2023
Президент Словакии заявила, что не пойдет на следующие выборы
Действующая глава Словакии Зузана Чапутова заявила, что не будет принимать участие в следующих президентских выборах. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:17
2023-06-20T16:34
в мире
словакия
зузана чапутова
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БРАТИСЛАВА, 20 июн - РИА Новости. Действующая глава Словакии Зузана Чапутова заявила, что не будет принимать участие в следующих президентских выборах. "Верю, что в ходе моего последнего года на этом посту мы сделаем с командой много полезного для Словакии", - сказала Чапутова во вторник, ее заявление транслировало словацкое телевидение. Она поблагодарила граждан Словакии за поддержку и отметила, что ей было тяжело принимать такое решение. "Перед тем, как сообщить о своем решении я должна была оценить свои силы на дальнейшие потенциальные шесть лет. После тщательного обдумывания я могу сказать, что этих сил на еще один мандант недостаточно", - сказала Чапутова. Президент отметила, что среди причин, которые повлияли на решение не участвовать в следующих выборах, были и те, что касаются ее семьи.49-летняя Чапутова победила на президентских выборах в Словакии в марте 2019 года, она стала первой женщиной-президентом в истории страны. Глава государства в Словакии избирается на пять лет, таким образом, срок полномочий Чапутовой истекает в 2024 году. В середине мая словацкий портал sme.sk сообщил, что охрана Чапутовой и членов ее семьи была усилена из-за угроз, которые поступают в адрес главы государства. По данным издания, угрозы поступали в отношении не только президента, но и двух ее дочерей, Чапутова также получала патроны в конвертах, сообщения о заложенных бомбах и письма, полные антисемитизма. Сообщалось, что полиция расследует четыре дела об угрозах, по некоторым из них Чапутова была допрошена в качестве потерпевшей, но их подробности не раскрывались.
https://ria.ru/20230605/podderzhka-1876282773.html
https://ria.ru/20230515/slovakiya-1871798801.html
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в мире, словакия, зузана чапутова
В мире, Словакия, Зузана Чапутова
Президент Словакии заявила, что не пойдет на следующие выборы

Президент Словакии Чапутова заявила, что не будет выдвигаться на второй срок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Словакии Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Словакии Зузана Чапутова. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 20 июн - РИА Новости. Действующая глава Словакии Зузана Чапутова заявила, что не будет принимать участие в следующих президентских выборах.
"Верю, что в ходе моего последнего года на этом посту мы сделаем с командой много полезного для Словакии", - сказала Чапутова во вторник, ее заявление транслировало словацкое телевидение.
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Она поблагодарила граждан Словакии за поддержку и отметила, что ей было тяжело принимать такое решение. "Перед тем, как сообщить о своем решении я должна была оценить свои силы на дальнейшие потенциальные шесть лет. После тщательного обдумывания я могу сказать, что этих сил на еще один мандант недостаточно", - сказала Чапутова. Президент отметила, что среди причин, которые повлияли на решение не участвовать в следующих выборах, были и те, что касаются ее семьи.
49-летняя Чапутова победила на президентских выборах в Словакии в марте 2019 года, она стала первой женщиной-президентом в истории страны. Глава государства в Словакии избирается на пять лет, таким образом, срок полномочий Чапутовой истекает в 2024 году.
В середине мая словацкий портал sme.sk сообщил, что охрана Чапутовой и членов ее семьи была усилена из-за угроз, которые поступают в адрес главы государства. По данным издания, угрозы поступали в отношении не только президента, но и двух ее дочерей, Чапутова также получала патроны в конвертах, сообщения о заложенных бомбах и письма, полные антисемитизма. Сообщалось, что полиция расследует четыре дела об угрозах, по некоторым из них Чапутова была допрошена в качестве потерпевшей, но их подробности не раскрывались.
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