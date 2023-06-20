https://ria.ru/20230620/shtraf-1879301501.html
Суд выписал штраф за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии"
Суд выписал штраф за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии" - РИА Новости, 20.06.2023
Суд выписал штраф за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии"
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии",... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:34
2023-06-20T11:34
2023-06-20T11:34
происшествия
wikipedia
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол был составлен за неудаление ролика о зацепинге. Российский суд ранее штрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в "Википедии", в том числе о зацепинге, 12 раз на 22,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210825/sud-1747153496.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, wikipedia, россия
Происшествия, Wikipedia, Россия
Суд выписал штраф за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии"
Суд выписал штраф полтора миллиона рублей за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии"
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ
, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Протокол был составлен за неудаление ролика о зацепинге.
Российский суд ранее штрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в "Википедии", в том числе о зацепинге, 12 раз на 22,9 миллиона рублей.
Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" незаконными