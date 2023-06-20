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Суд выписал штраф за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии" - РИА Новости, 20.06.2023
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11:34 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/shtraf-1879301501.html
Суд выписал штраф за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии"
Суд выписал штраф за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии" - РИА Новости, 20.06.2023
Суд выписал штраф за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии"
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии",... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:34
2023-06-20T11:34
происшествия
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россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол был составлен за неудаление ролика о зацепинге. Российский суд ранее штрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в "Википедии", в том числе о зацепинге, 12 раз на 22,9 миллиона рублей.
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происшествия, wikipedia, россия
Происшествия, Wikipedia, Россия
Суд выписал штраф за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии"

Суд выписал штраф полтора миллиона рублей за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Протокол был составлен за неудаление ролика о зацепинге.
Российский суд ранее штрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в "Википедии", в том числе о зацепинге, 12 раз на 22,9 миллиона рублей.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" незаконными
25 августа 2021, 11:00
 
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