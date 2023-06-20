https://ria.ru/20230620/shtraf-1879301501.html

Суд выписал штраф за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии"

Суд выписал штраф за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии" - РИА Новости, 20.06.2023

Суд выписал штраф за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии"

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии",... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T11:34

2023-06-20T11:34

2023-06-20T11:34

происшествия

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россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление ролика о зацепинге из "Википедии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол был составлен за неудаление ролика о зацепинге. Российский суд ранее штрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в "Википедии", в том числе о зацепинге, 12 раз на 22,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210825/sud-1747153496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, wikipedia, россия