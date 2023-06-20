https://ria.ru/20230620/shor-1879380304.html

Шор назвал запрет его партии в Молдавии незаконным

Шор назвал запрет его партии в Молдавии незаконным - РИА Новости, 20.06.2023

Шор назвал запрет его партии в Молдавии незаконным

Запрет оппозиционной в Молдавии партии "Шор" незаконен, команда продолжит работу по всей республике, включая Гагаузию, заявил РИА Новости молдавский политик... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:08

2023-06-20T16:08

2023-06-20T16:37

в мире

молдавия

илан шор

шор (партия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877618227_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_a85b0e0a372df2200f2571efc9d17a24.jpg

КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Запрет оппозиционной в Молдавии партии "Шор" незаконен, команда продолжит работу по всей республике, включая Гагаузию, заявил РИА Новости молдавский политик Илан Шор. В понедельник Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам. "Это решение нельзя назвать законным. Его выносил председатель конституционного суда Николай Рошка, который является личным адвокатом Майи Санду (президент республики – ред.), а его дочь работает в ее администрации. Говорить в такой ситуации о справедливой юстиции просто смешно. Несмотря на запрет, команда партии "Шор" продолжит свою работу по всей республике, включая и Гагаузию. Все проекты, текущие и заявленные ранее, будут осуществлены", - сказал Шор в комментарии РИА Новости. Политик также высказал мнение, что решение о запрете политсилы, которую он возглавлял с 2016 года, курировалось западными партнерами. По словам Шора, эти действия не обошлись без двойных стандартов. "Евросоюз, США, которые напрямую курировали данное решение, по сути, сказали жителям Молдавии: "Ваша судьба непосредственно в наших руках, и только мы будем определять, за кого вы можете голосовать, а за кого нет". Запад пошел против своих же принципов, ведь он всегда нас учил, что есть свобода слова, свобода права выбора, свобода волеизъявления и так далее", - добавил Шор. Вместе с тем решение о запрете политсилы будет оспорено в Европейском суде по правам человека, отметил он. "Такой иск готовят наши адвокаты. Мы рассчитываем, что прогнила европейская политика, но не прогнила европейская юстиция. Мы очень на это будем рассчитывать и будем делать все возможное для того, чтобы доказать свою правоту. И наши юристы тоже уверены в победе", - сказал Шор. "Мы считаем, что обязательно нужно восстановить отношения с Российской Федерацией, выстроить их так, какими они были у нас раньше. Российская Федерация - очень важный стратегический партнер для Молдавии. Когда на Западе рассказывают нам о полезности кредитов, я всегда говорю: а посчитайте разницу той цены, которую мы платили за газ за все годы, да умножьте ее на, скажем так, сэкономленные деньги гражданам... вы поймете, что это не кредит, а грант. Причем выданный не молдавским политикам, а предоставлен молдавскому народу, и мы должны ценить нашего исторического партнера, который открывал нам рынок", - сказал Шор.Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230620/shor-1879350668.html

https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879201664.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, илан шор, шор (партия)