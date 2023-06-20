Шор назвал запрет его партии в Молдавии незаконным
Шор назвал запрет его партии в Молдавии незаконным, объединение продолжит работу
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда
© Sputnik / Родион Прока
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Запрет оппозиционной в Молдавии партии "Шор" незаконен, команда продолжит работу по всей республике, включая Гагаузию, заявил РИА Новости молдавский политик Илан Шор.
В понедельник Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам.
"Это решение нельзя назвать законным. Его выносил председатель конституционного суда Николай Рошка, который является личным адвокатом Майи Санду (президент республики – ред.), а его дочь работает в ее администрации. Говорить в такой ситуации о справедливой юстиции просто смешно. Несмотря на запрет, команда партии "Шор" продолжит свою работу по всей республике, включая и Гагаузию. Все проекты, текущие и заявленные ранее, будут осуществлены", - сказал Шор в комментарии РИА Новости.
Политик также высказал мнение, что решение о запрете политсилы, которую он возглавлял с 2016 года, курировалось западными партнерами. По словам Шора, эти действия не обошлись без двойных стандартов.
"Евросоюз, США, которые напрямую курировали данное решение, по сути, сказали жителям Молдавии: "Ваша судьба непосредственно в наших руках, и только мы будем определять, за кого вы можете голосовать, а за кого нет". Запад пошел против своих же принципов, ведь он всегда нас учил, что есть свобода слова, свобода права выбора, свобода волеизъявления и так далее", - добавил Шор.
Вместе с тем решение о запрете политсилы будет оспорено в Европейском суде по правам человека, отметил он. "Такой иск готовят наши адвокаты. Мы рассчитываем, что прогнила европейская политика, но не прогнила европейская юстиция. Мы очень на это будем рассчитывать и будем делать все возможное для того, чтобы доказать свою правоту. И наши юристы тоже уверены в победе", - сказал Шор.
"Мы считаем, что обязательно нужно восстановить отношения с Российской Федерацией, выстроить их так, какими они были у нас раньше. Российская Федерация - очень важный стратегический партнер для Молдавии. Когда на Западе рассказывают нам о полезности кредитов, я всегда говорю: а посчитайте разницу той цены, которую мы платили за газ за все годы, да умножьте ее на, скажем так, сэкономленные деньги гражданам... вы поймете, что это не кредит, а грант. Причем выданный не молдавским политикам, а предоставлен молдавскому народу, и мы должны ценить нашего исторического партнера, который открывал нам рынок", - сказал Шор.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".