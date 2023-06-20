https://ria.ru/20230620/shebekino-1879269293.html
В Шебекино начинается полномасштабное обследование квартир и жилых домов
В Шебекино начинается полномасштабное обследование квартир и жилых домов - РИА Новости, 20.06.2023
В Шебекино начинается полномасштабное обследование квартир и жилых домов
Полномасштабное обследование квартир и жилых домов начинается в белгородском Шебекино, которое пострадало ранее из-за украинских обстрелов, заявил губернатор... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T06:48
2023-06-20T06:48
2023-06-20T06:48
белгородская область
шебекино
украина
вячеслав гладков
татьяна москалькова
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полномасштабное обследование квартир и жилых домов начинается в белгородском Шебекино, которое пострадало ранее из-за украинских обстрелов, заявил губернатор Вячеслав Гладков. "Сегодня мы начинаем полномасштабное обследование квартир и жилых домов в Шебекино - задача, которую мы должны максимально быстро выполнить для того, чтобы понять точный объем проблем и начать быстро восстановление", - написал Гладков в телеграм-канале. Он также отметил, что во вторник с рабочей поездкой в Белгородской области находится уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, цель визита - посмотреть проблемы, с которыми столкнулись жители отселенных городов и сел, жители Шебекинского и Грайворонского округов. Москалькова ранее заявила РИА Новости, что собирается посетить пункты временного размещения беженцев в Белгородской области, в ее аппарат поступило более 180 обращений от пострадавших от обстрелов в регионе. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.
https://ria.ru/20230612/shebekino-1877587322.html
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белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, татьяна москалькова
Белгородская область, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков, Татьяна Москалькова
В Шебекино начинается полномасштабное обследование квартир и жилых домов
Губернатор Гладков: в Шебекино начинается полномасштабное обследование квартир и домов