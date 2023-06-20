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Девушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов СВО маскировочные сети - РИА Новости, 20.06.2023
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16:09 20.06.2023 (обновлено: 16:16 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/seti-1879380513.html
Девушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов СВО маскировочные сети
Девушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов СВО маскировочные сети - РИА Новости, 20.06.2023
Девушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов СВО маскировочные сети
Девушки из пермского хора "Сирень" сплели партию маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр Пермского края в своем РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:09
2023-06-20T16:16
надежные люди
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ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Девушки из пермского хора "Сирень" сплели партию маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр Пермского края в своем в телеграм-канале. "Хор "Сирень" привезли и передали для бойцов 11 маскировочных сетей", — указал "Гуманитарный центр Прикамья". Представитель центра пояснила РИА Новости, что девушки плели сети на дому и в Доме учителя, где располагается коллектив. Все изделия сделаны из специальной армированной ткани. "Сейчас мы обсуждаем с коллективом возможность поездок к ребятам (приехавшим из зоны СВО), которые проходят восстановление в пермских госпиталях", — добавила собеседница. С марта 2022 года жители, общественные организации, политические партии и объединения, компании, предприятия и органы власти Пермского края формируют гуманитарные грузы для населения ЛНР, ДНР и участников СВО. Камерный женский хор "Сирень" создан в пермском Доме учителя в 2010 году. Коллектив активно участвует в значимых событиях Пермского края в сфере культуры.
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пермский край, луганская народная республика, донецкая народная республика
Надежные люди, Пермский край, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Девушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов СВО маскировочные сети

Девушки из пермского хора "Сирень" сплели партию маскировочных сетей для бойцов СВО

© Фото : Гуманитарный центр ПрикамьяДевушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов из СВО маскировочные сети
Девушки из пермского хора Сирень сплели для бойцов из СВО маскировочные сети - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Гуманитарный центр Прикамья
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ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Девушки из пермского хора "Сирень" сплели партию маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр Пермского края в своем в телеграм-канале.
«
"Хор "Сирень" привезли и передали для бойцов 11 маскировочных сетей", — указал "Гуманитарный центр Прикамья".
Представитель центра пояснила РИА Новости, что девушки плели сети на дому и в Доме учителя, где располагается коллектив. Все изделия сделаны из специальной армированной ткани.
«
"Сейчас мы обсуждаем с коллективом возможность поездок к ребятам (приехавшим из зоны СВО), которые проходят восстановление в пермских госпиталях", — добавила собеседница.
© Фото : Гуманитарный центр ПрикамьяДевушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов из СВО маскировочные сети
Девушки из пермского хора Сирень сплели для бойцов из СВО маскировочные сети - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Гуманитарный центр Прикамья
Девушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов из СВО маскировочные сети
С марта 2022 года жители, общественные организации, политические партии и объединения, компании, предприятия и органы власти Пермского края формируют гуманитарные грузы для населения ЛНР, ДНР и участников СВО.
Камерный женский хор "Сирень" создан в пермском Доме учителя в 2010 году. Коллектив активно участвует в значимых событиях Пермского края в сфере культуры.
 
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