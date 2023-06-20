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Девушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов СВО маскировочные сети

Девушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов СВО маскировочные сети - РИА Новости, 20.06.2023

Девушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов СВО маскировочные сети

Девушки из пермского хора "Сирень" сплели партию маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр Пермского края в своем РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:09

2023-06-20T16:09

2023-06-20T16:16

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ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Девушки из пермского хора "Сирень" сплели партию маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр Пермского края в своем в телеграм-канале. "Хор "Сирень" привезли и передали для бойцов 11 маскировочных сетей", — указал "Гуманитарный центр Прикамья". Представитель центра пояснила РИА Новости, что девушки плели сети на дому и в Доме учителя, где располагается коллектив. Все изделия сделаны из специальной армированной ткани. "Сейчас мы обсуждаем с коллективом возможность поездок к ребятам (приехавшим из зоны СВО), которые проходят восстановление в пермских госпиталях", — добавила собеседница. С марта 2022 года жители, общественные организации, политические партии и объединения, компании, предприятия и органы власти Пермского края формируют гуманитарные грузы для населения ЛНР, ДНР и участников СВО. Камерный женский хор "Сирень" создан в пермском Доме учителя в 2010 году. Коллектив активно участвует в значимых событиях Пермского края в сфере культуры.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пермский край, луганская народная республика, донецкая народная республика