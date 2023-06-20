Девушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов СВО маскировочные сети
Девушки из пермского хора "Сирень" сплели партию маскировочных сетей для бойцов СВО
© Фото : Гуманитарный центр ПрикамьяДевушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов из СВО маскировочные сети
© Фото : Гуманитарный центр Прикамья
ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Девушки из пермского хора "Сирень" сплели партию маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр Пермского края в своем в телеграм-канале.
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"Хор "Сирень" привезли и передали для бойцов 11 маскировочных сетей", — указал "Гуманитарный центр Прикамья".
Представитель центра пояснила РИА Новости, что девушки плели сети на дому и в Доме учителя, где располагается коллектив. Все изделия сделаны из специальной армированной ткани.
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"Сейчас мы обсуждаем с коллективом возможность поездок к ребятам (приехавшим из зоны СВО), которые проходят восстановление в пермских госпиталях", — добавила собеседница.
© Фото : Гуманитарный центр ПрикамьяДевушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов из СВО маскировочные сети
© Фото : Гуманитарный центр Прикамья
Девушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов из СВО маскировочные сети
С марта 2022 года жители, общественные организации, политические партии и объединения, компании, предприятия и органы власти Пермского края формируют гуманитарные грузы для населения ЛНР, ДНР и участников СВО.
Камерный женский хор "Сирень" создан в пермском Доме учителя в 2010 году. Коллектив активно участвует в значимых событиях Пермского края в сфере культуры.